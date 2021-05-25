 ФБР и Польша начали собственные расследования инцидента с самолетом Ryanair | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2021

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Европа

ФБР и Польша начали собственные расследования инцидента с самолетом Ryanair

Информацию о проводимом ФБР расследовании подтвердила полиция Литвы. Инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске расследует также Международная организация гражданской авиации.

Самолет Ryanair по прибытии в Вильнюс после экстренной посадки в Минске

Самолет Ryanair по прибытии в Вильнюс после экстренной посадки в Минске

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Польша начали собственные расследования экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске, в результате которой был задержан известный белорусский оппозиционер Роман Протасевич, сообщил глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу, 28 мая.

"Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю", - сказал Кишкис журналистам. По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета". 

Со своей стороны заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас заявил, что самолет еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения машина сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр лайнера. 

Объединенная следственная группа

По словам Роландаса Кишкиса, вместе с польской прокуратурой создается объединенная следственная группа. В Польше досудебное расследование проводится в связи с тем, что самолет Ryanair зарегистрирован на ее территории, а ФБР, скорее всего, начало расследование, поскольку располагало информацией о том, что среди пассажиров были и граждане США, отметил он.

Глава криминальной полиции Литвы также подтвердил, что Вильнюсский аэропорт получил письмо с угрозами о том, что в самолете заложена бомба, но впоследствии эта информация не подтвердилась. "Письмо получил, когда - не будем отвечать, мы эту информацию проверяем и оцениваем", - сказал Кишкис.

Инцидент с самолетом Ryanair

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был экстренно посажен в Минске из-за ложного сообщения о минировании лайнера. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту рейса Ryanair находился объявленный в розыск белорусский оппозиционный блогер, бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга - гражданка России Софья Сапега. После приземления самолета оба они были задержаны. Германия, Евросоюз, США и другие западные страны резко осудили действия Беларуси, обвинив власти этой страны в государственном терроризме и пообещали расширить санкции против Минска. Они также потребовали незамедлительно освободить Протасевича.

Отказ от использования воздушного пространства Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair Великобритания и Франция приостановили разрешение на полеты белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", Литва перестала принимать самолеты из Беларуси, а Евросовет распорядился запретить полеты "Белавиа" во все страны ЕС.

Целый ряд европейских авиакомпаний, в том числе французская Air France, латвийская airBaltic, нидерландская KLM, скандинавская SAS, венгерская Wizz Air, немецкая Lufthansa, финская Finnair, отказались от использования белорусского воздушного пространства.

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    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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