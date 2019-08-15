 FAZ: Сможет ли Корбин побороть Джонсона? | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 16.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

FAZ: Сможет ли Корбин побороть Джонсона?

Глава британских лейбористов Корбин хочет стать временным премьером страны. Удастся ли ему одолеть Бориса Джонсона, задается вопросом обозреватель FAZ.

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин (май 2019 г.)

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин

Обозреватель FAZ Петер Штурм (Peter Sturm) посвятил свой комментарий новой инициативе британских лейбористов взять власть в свои руки.

"Британская оппозиция не снискала славы в ходе дебатов о "Брекзите". В эту картину вписывается и недавнее заявление лидера лейбористов Джереми Корбина. Его забота о том, чтобы сохранить страну от хаоса при выходе из Евросоюза, заслуживает похвалы. Но роль спасителя Корбину не подходит. На протяжении не одного месяца он лавировал, не будучи в состоянии остановиться на одной точке зрения по важнейшему в настоящий момент вопросу для Великобритании.

Контекст

Президент США может быть доволен: британская королева ухаживала за ним, а правительству он пообещал жесткие переговоры о торговле после "Брекзита". Своеобразная дружба, считает Бернд Ригерт. (05.06.2019)

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. (20.03.2018)

Сейчас он продвигает свою кандидатуру на роль премьер-министра "на строго ограниченный период". Корбин хочет как можно скорее провести новые выборы в нижнюю палату парламента - естественно, надеясь занять премьерское кресло на ближайшие пять лет. И хотя в 2017 году в борьбе с Терезой Мэй Корбин выступил довольно неплохо, Борис Джонсон - соперник иного уровня, чем его неудачливая предшественница.

Джонсон может просто Корбина выставить посмешищем - как он уже это сделал в день своего избрания на пост главы Консервативной партии. И тем самым оппозиция в очередной раз сделает работу правительства.

Бедная Великобритания!"

Автор: Петер Штурм, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

  • Борис Годунов - русский царь.

    Политики по имени Борис

    Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

  • Борис Савинков

    Политики по имени Борис

    Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

  • Борис Третий

    Политики по имени Борис

    Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

  • Борис Ельцин

    Политики по имени Борис

    Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

  • Борис Немцов

    Политики по имени Борис

    Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

  • Борис Тарасюк

    Политики по имени Борис

    Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

  • Борис Трайковский

    Политики по имени Борис

    Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

  • Борис Тадич

    Политики по имени Борис

    Борис Тадич - президент Сербии (2004 - 2012 гг.).

  • Борис Райн

    Политики по имени Борис

    Борис Райн - христианский демократ, президент ландтага федеральной земли Гессен с января 2019 года.

  • Борис Пальмер

    Политики по имени Борис

    Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

  • Борис Джонсон

    Политики по имени Борис

    Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:43

Борис Джонсон - клоун, эксцентрик или расчетливый игрок?

 

Контекст

Политики по имени Борис

От Годунова до Джонсона. Произвольный и ничем, кроме имени Борис, не продиктованный выбор редакции. (24.07.2019)  

Ссылки в интернете

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Аудио- и видеофайлы по теме

Борис Джонсон - клоун, эксцентрик или расчетливый игрок?  

"Жесткие" санкции после "Брекзита": что планирует делать Лондон  

Хаос вокруг "Брекзита" и слухи об отставке Терезы Мэй  

Также по теме

Großbritannien London Jeremy Corbyn im Unterhaus

Британские лейбористы хотят избежать "Брекзита" без сделки с ЕС 15.08.2019

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин собирается инициировать голосование о доверии новому премьер-министру страны Борису Джонсону - убежденному стороннику "Брекзита".

Demo Brexit-Gegner für zweites Referendum

Лейбористы поддержали идею повторного референдума по "Брекзиту" 25.02.2019

Лидер лейбористов Джереми Корбин представит альтернативный план выхода Великобритании из ЕС. Если он будет отклонен, партия предложит новый референдум.

Rede Theresa May zu Brexit-Aufschub

Тереза Мэй опасается, что "Брекзит" "утечет у британцев сквозь пальцы" 07.04.2019

Тереза Мэй признала, что чем дольше идут поиски компромисса по сделке, тем выше становятся шансы отменить выход Великобритании из ЕС.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)  

Силовик, заподозренный в избиении задержанной, оказался невиновен  

На россиянку, купившую ребенку лекарство от эпилепсии, завели уголовное дело  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно