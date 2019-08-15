FAZ: Сможет ли Корбин побороть Джонсона?

Обозреватель FAZ Петер Штурм (Peter Sturm) посвятил свой комментарий новой инициативе британских лейбористов взять власть в свои руки.

"Британская оппозиция не снискала славы в ходе дебатов о "Брекзите". В эту картину вписывается и недавнее заявление лидера лейбористов Джереми Корбина. Его забота о том, чтобы сохранить страну от хаоса при выходе из Евросоюза, заслуживает похвалы. Но роль спасителя Корбину не подходит. На протяжении не одного месяца он лавировал, не будучи в состоянии остановиться на одной точке зрения по важнейшему в настоящий момент вопросу для Великобритании.

Сейчас он продвигает свою кандидатуру на роль премьер-министра "на строго ограниченный период". Корбин хочет как можно скорее провести новые выборы в нижнюю палату парламента - естественно, надеясь занять премьерское кресло на ближайшие пять лет. И хотя в 2017 году в борьбе с Терезой Мэй Корбин выступил довольно неплохо, Борис Джонсон - соперник иного уровня, чем его неудачливая предшественница.

Джонсон может просто Корбина выставить посмешищем - как он уже это сделал в день своего избрания на пост главы Консервативной партии. И тем самым оппозиция в очередной раз сделает работу правительства.

Бедная Великобритания!"

Автор: Петер Штурм, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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