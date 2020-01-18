FAZ: Скандал вокруг Гарри и Меган не навредит британской монархии

Обозреватель FAZ Йохен Бухштайнер (Johen Buchsteiner) посвятил свой комментарий скандалу в Букингемском дворце, вызванному решением Гарри и Меган отказаться от королевских титулов и обязанностей членов королевской семьи.
"Принц Гарри вырвался из железных объятий Букингемского дворца, по сути легко отделавшись, и теперь может начать новую жизнь. Что это означает, он узнал сразу же по прилете в Канаду, свой второй дом. Папарацци сфотографировали его еще в зале прилета, а его жену Меган - во время прогулки с ребенком и собакой. В тот же день пара уполномочила своих адвокатов написать редакциям угрожающее письмо. Весьма сомнительно, что расчет принца - начать "более мирную" и "более самостоятельную" жизнь, сработает.
В течение двух долгих недель британская нация взахлеб смотрела мыльную оперу о блудном внуке. Многие видели в Гарри трагического героя, который, будучи шестым в очереди на британский престол, боролся за свое место в королевской семье и, в конечном счете, решил бежать, о чем ему еще придется сожалеть. Тот факт, что эту историю тут же окрестили "Мегзит", свидетельствовал о том, что немало британцев считали Меган движущей силой, видя в ней современную леди Макбет, которая в угоду собственным амбициям толкнула мужа на гибельный путь. Это, в свою очередь, вызвало вопрос о том, а не процветает ли в британском обществе мизогиния, а, может быть, даже расизм.
"Брекзит" на территории королевской семьи
Некоторые отнеслись к происходящему как к продолжению спора о "Брекзите", перенесенного на территорию королевской семьи: образованные либералы (в основном, молодежь), усматривающие в бегстве герцогов Сассекских прогрессивное зерно, - против традиционалистов-консерваторов (в основном, более старшего возраста), сочувствующих королеве, которая, испытав разочарование от своего внука, должна была предотвратить разрушительное воздействие его поступка на монархию.
Многие видят в Меган современную леди Макбет, толкнувшую мужа на гибельный путь
Но коллективное возбуждение, затмившее собой все остальные темы, - даже приближающийся "Брекзит", - скорее всего, служит признаком нормализации ситуации. У нации, которая, затаив дыхание, следит за перипетиями семейных распрей, не грозящих никакими серьезными последствиями, похоже, (больше) нет никаких серьезных проблем. И действительно, политические потрясения, на протяжении последних четырех лет державшие страну в напряжении, по всей видимости, улеглись. Триумфальная победа Бориса Джонсона заставила уйти в отставку многих противников выхода Великобритании из ЕС. Сейчас страна приспосабливается к неизбежному, и даже критики "Брекзита" тихо надеются, что затея окажется не такой уж и плохой. Этому даже есть небольшой повод: одним из немногих сообщений, ненадолго вытеснивших королевскую семью с первых полос СМИ, стал прогноз Международного валютного фонда о том, что экономика Великобритании после "Брекзита" будет расти более быстрыми темпами, чем в еврозоне.
Королевская семья как оплот стабильности для Великобритании
И все же в драме, развернувшейся вокруг Меган и Гарри, есть и политическая составляющая. Люди чувствуют, насколько важна королевская семья в эти неспокойные времена. Она дает ощущение поддержки и стабильности. Конечно же, уход Гарри не сотряс монархию от верхушки до основания. Ведь есть еще наследный принц Чарльз и его сын Уильям, старший брат Гарри, - два наследника престола, которые пользуются уважением народа и будут стоять во главе виндзорской династии в предстоящие десятилетия. Отъезд Гарри поставил ребром вопрос не о том, есть ли у монархии будущее и кто из членов королевской семьи ее в данный момент представляет, а о том, в каком облике она предстает перед своими подданными.
С популярной в народе четой герцога и герцогини Сассекских ассоциировалась, прежде всего, открытость королевского дома, своего рода, его модернизация. Гарри привнес туда больше эмоций, больше непосредственности. Меган, дочь чернокожей американки и успешная актриса, воплотила новый образ женщины в королевской семье. Она самодостаточна, независима и политически подвижна в сферах прав женщин и этнических меньшинств. Некоторые обвиняют пару в том, что она не воспользовалась шансом изменить королевскую семью таким образом, чтобы та отвечала запросам современного британского общества. Гарри и Меган, как утверждают эти критические голоса, переоценили свою роль, слишком многого хотели и, в конечном счете, все потеряли.
Жесткие условия, которые Букингемский дворец поставил паре отступников, равносильны консолидации старого королевского истеблишмента. Восставшие против "фирмы" и ее обычаев будут наказаны. Королевская семья, по крайней мере, оставшаяся часть ее "официальных представителей", теперь снова белая, английская и консервативная.
Впрочем, весьма сомнительно, что этот факт ослабит уровень поддержки монархии в обществе. Та часть нации, которая наблюдает за происходящим в королевской семье с определенной долей юмора или вовсе считает себя республиканцами, не будет рукоплескать в поддержку Гарри и Меган. А все те, кто проявляют к монархии теплые чувства, делают это не в последнюю очередь потому, что видят в ней преемственность и традицию. Они хотят, чтобы члены королевской семьи излучали радость от выполнения своего долга, а не занимались самореализацией, иными словами, чтобы они служили и не жаловались - вовремя прикусив язык".
Автор: Йохен Бухштайнер, обозреватель FAZ
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Автор: Дарья Брянцева