 FAZ: Скандал вокруг Гарри и Меган не навредит британской монархии | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 26.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Пресса

FAZ: Скандал вокруг Гарри и Меган не навредит британской монархии

В драме, развернувшейся вокруг Меган и Гарри, есть политическая составляющая, считает обозреватель FAZ Йохен Бухштайнер.

Гарри и Меган

Гарри и Меган ассоциировались с открытостью и модернизацией королевской семьи

Обозреватель FAZ Йохен Бухштайнер (Johen Buchsteiner) посвятил свой комментарий скандалу в Букингемском дворце, вызванному решением Гарри и Меган отказаться от королевских титулов и обязанностей членов королевской семьи.

"Принц Гарри вырвался из железных объятий Букингемского дворца, по сути легко отделавшись, и теперь может начать новую жизнь. Что это означает, он узнал сразу же по прилете в Канаду, свой второй дом. Папарацци сфотографировали его еще в зале прилета, а его жену Меган - во время прогулки с ребенком и собакой. В тот же день пара уполномочила своих адвокатов написать редакциям угрожающее письмо. Весьма сомнительно, что расчет принца - начать "более мирную" и "более самостоятельную" жизнь, сработает.

В течение двух долгих недель британская нация взахлеб смотрела мыльную оперу о блудном внуке. Многие видели в Гарри трагического героя, который, будучи шестым в очереди на британский престол, боролся за свое место в королевской семье и, в конечном счете, решил бежать, о чем ему еще придется сожалеть. Тот факт, что эту историю тут же окрестили "Мегзит", свидетельствовал о том, что немало британцев считали Меган движущей силой, видя в ней современную леди Макбет, которая в угоду собственным амбициям толкнула мужа на гибельный путь. Это, в свою очередь, вызвало вопрос о том, а не процветает ли в британском обществе мизогиния, а, может быть, даже расизм. 

"Брекзит" на территории королевской семьи

Некоторые отнеслись к происходящему как к продолжению спора о "Брекзите", перенесенного на территорию королевской семьи: образованные либералы (в основном, молодежь), усматривающие в бегстве герцогов Сассекских прогрессивное зерно, - против традиционалистов-консерваторов (в основном, более старшего возраста), сочувствующих королеве, которая, испытав разочарование от своего внука, должна была предотвратить разрушительное воздействие его поступка на монархию.

Гарри и Меган

Многие видят в Меган современную леди Макбет, толкнувшую мужа на гибельный путь

Но коллективное возбуждение, затмившее собой все остальные темы, - даже приближающийся "Брекзит", - скорее всего, служит признаком нормализации ситуации. У нации, которая, затаив дыхание, следит за перипетиями семейных распрей, не грозящих никакими серьезными последствиями, похоже, (больше) нет никаких серьезных проблем. И действительно, политические потрясения, на протяжении последних четырех лет державшие страну в напряжении, по всей видимости, улеглись. Триумфальная победа Бориса Джонсона заставила уйти в отставку многих противников выхода Великобритании из ЕС. Сейчас страна приспосабливается к неизбежному, и даже критики "Брекзита" тихо надеются, что затея окажется не такой уж и плохой. Этому даже есть небольшой повод: одним из немногих сообщений, ненадолго вытеснивших королевскую семью с первых полос СМИ, стал прогноз Международного валютного фонда о том, что экономика Великобритании после "Брекзита" будет расти более быстрыми темпами, чем в еврозоне.

Королевская семья как оплот стабильности для Великобритании

И все же в драме, развернувшейся вокруг Меган и Гарри, есть и политическая составляющая. Люди чувствуют, насколько важна королевская семья в эти неспокойные времена. Она дает ощущение поддержки и стабильности. Конечно же, уход Гарри не сотряс монархию от верхушки до основания. Ведь есть еще наследный принц Чарльз и его сын Уильям, старший брат Гарри, - два наследника престола, которые пользуются уважением народа и будут стоять во главе виндзорской династии в предстоящие десятилетия. Отъезд Гарри поставил ребром вопрос не о том, есть ли у монархии будущее и кто из членов королевской семьи ее в данный момент представляет, а о том, в каком облике она предстает перед своими подданными.

Контекст

По словам принца Гарри, у него и его супруги Меган Маркл не было "другого выбора". Он рассказал, что хотел бы продолжать служить королеве. "К сожалению, это оказалось невозможно", - заявил принц. (20.01.2020)

Принц Гарри и его жена Меган решили сложить с себя основные королевские обязанности. Карикатурист Сергей Елкин о новых приоритетах одного из наследников британского престола. (09.01.2020)

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в эту субботу - 19 мая. Чем удивят гостей жених и невеста? И какие традиции им придется соблюсти? (18.05.2018)

С популярной в народе четой герцога и герцогини Сассекских ассоциировалась, прежде всего, открытость королевского дома, своего рода, его модернизация. Гарри привнес туда больше эмоций, больше непосредственности. Меган, дочь чернокожей американки и успешная актриса, воплотила новый образ женщины в королевской семье. Она самодостаточна, независима и политически подвижна в сферах прав женщин и этнических меньшинств. Некоторые обвиняют пару в том, что она не воспользовалась шансом изменить королевскую семью таким образом, чтобы та отвечала запросам современного британского общества. Гарри и Меган, как утверждают эти критические голоса, переоценили свою роль, слишком многого хотели и, в конечном счете, все потеряли.

Жесткие условия, которые Букингемский дворец поставил паре отступников, равносильны консолидации старого королевского истеблишмента. Восставшие против "фирмы" и ее обычаев будут наказаны. Королевская семья, по крайней мере, оставшаяся часть ее "официальных представителей", теперь снова белая, английская и консервативная.

Впрочем, весьма сомнительно, что этот факт ослабит уровень поддержки монархии в обществе. Та часть нации, которая наблюдает за происходящим в королевской семье с определенной долей юмора или вовсе считает себя республиканцами, не будет рукоплескать в поддержку Гарри и Меган. А все те, кто проявляют к монархии теплые чувства, делают это не в последнюю очередь потому, что видят в ней преемственность и традицию. Они хотят, чтобы члены королевской семьи излучали радость от выполнения своего долга, а не занимались самореализацией, иными словами, чтобы они служили и не жаловались - вовремя прикусив язык".

Автор: Йохен Бухштайнер, обозреватель FAZ  

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Перед Виндзорским замком

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Долгожданный праздник

    Свадьба года состоится 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов. Пара пригласила 2640 гостей, в том числе - членов благотворительных организаций, жителей Виндзора и служащих при дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием (отдельно) и отъездом (вместе в карете) жениха и невесты.

  • Принц Гарри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Жених

    Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. При крещении получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор. В настоящее время - шестой в очереди наследников престола Соединенного королевства.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Невеста

    Меган Маркл - американская актриса и фотомодель. Наиболее известна по роли в сериале "Форс-мажоры". В ноябре 2017 года было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. После этого Маркл заявила о завершении актерской карьеры. В марте этого года она прошла обряд крещения и конфирмации, принятых в англиканской церкви.

  • Меган и Гарри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Бабушка дала "добро"

    Официальное разрешение на бракосочетание принцу Гарри пришлось получать у бабушки - королевы Елизаветы II. Престолонаследники (вплоть до шестого в ряду, а Гарри - как раз шестой) должны запрашивать "добро" у королевы.

  • Кольцо невесты

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Кольцо

    Дизайн кольца, подаренного на помолвку, был разработан принцем Гарри лично. В центре композиции - огромный бриллиант из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри - принцессы Дианы. Как точно будут выглядеть обручальные кольца, пока неясно, но сделаны они будут (скорее всего, согласно традиции) из валлийского золота.

  • Чарльз и Диана

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Букет невесты

    Из каких цветов он будет составлен? Пока секрет! Традиционно в нем обязательно должна присутствовать веточка мирта. Впервые вечнозеленый мирт был использован в свадебном букете королевы Виктории. Возможно, в букет добавят ландыши, как это было на свадьбе родителей жениха - Чарльза и Дианы (на фото).

  • Платье от Ralph & Russo

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Платье

    Каким будет платье невесты? Будет ли оно традиционно белым? Детали держатся в секрете. По предположениям СМИ, наряд создали для Меган Маркл дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо - как это платье, украсившее показ лондонского дома моды от-кутюр Ralph & Russo в Париже в январе этого года.

  • Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Церковь

    Церемония венчания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Начнется служба ровно в 12 часов по лондонскому времени.

  • Джордж и Шарлотта

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Брат и племянники

    Шафером принца Гарри будет его родной брат - герцог Кембриджский Уильям, старший сын принца Чарльза. Осыпать молодоженов цветочными лепестакми на церемонии будут старшие дети Уильяма - Джордж и Шарлотта.

  • Белые кони

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Четыре коня

    После венчания запланирован парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Королевская конюшня в Лондоне уже подготовилась. Предполагается, что молодожены будут приветствовать гостей из открытой кареты, но на случай дождя также готов крытый экипаж.

  • Кружки с изображением Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Праздник для всех

    До Виндзора в день свадьбы пустят дополнительные поезда. В городе подготовят около шести тысяч дополнительных парковочных мест. Местные пабы и бары будут в субботу работать до часу ночи, что на два часа дольше обычного.

  • Виндзорский замок

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Детали

    Терезу Мэй и Дональда Трампа на праздник не пригласили. Церковь и зал Святого Георгия, где пройдет торжественный прием по случаю свадьбы (на 600 гостей), будут украшены белыми розами, пионами и наперстянками. Меню держится пока в секрете, но точно известно, что на столе будет много блюд из сезонных овощей.

  • Кондитер Клэр Птак

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    На десерт

    Свадебный торт подготовит Клэр Птак - кондитер родом из США, владелица лондонской кондитерской Violet, пока мало кому известной. Торт со вкусом лимона и цветов бузины, пропитанный кремом из масла и украшенный настоящими цветами, призван удивить гостей, привыкших к более традиционным рецептам.

  • Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Подарки

    Сервизов с утюгами дарить молодым никто не будет. Гостям предложено перечислить энную сумму на счет одной из семи выбранных женихом и невестой благотворительных организаций: благотворительность и будет считаться подарком.

  • Полицейские в Виндзоре

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Деньги и безопасность

    Эксперты предполагают, что общая стоимость праздника составит около полутора миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы взяла на себя британская королевская семья. Платье и свадебное путешествие оплачивают жених и невеста. Из денег, поступающих от налогоплательщиков, будут оплачены дополнительные меры безопасности во время праздника.

  • Восковые принц Гарри и Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Как живые

    Восковые изображения жениха и невесты были установлены при въезде на территорию вокруг Виндзорского замка. Но 18 мая они перекочуют в лондонский музей мадам Тюссо. Восковая фигура Гарри здесь уже была, но чтобы облик оставался актуальным, к ней была добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Новая жизнь американской актрисы

    Еще не известно, будет ли Меган Маркл после свадьбы получать британское подданство. Некоторые неписаные правила ей придется впредь соблюдать: декоративной косметикой пользоваться умеренно, для маникюра использовать только прозрачный или совсем бледный лак, не давать автографы (чтобы никто не смог подделать подпись), соблюдать политический нейтралитет, не голосуя на выборах.

  • Рыба и картошка фри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Берлин угощает

    Праздновать будут и в Берлине - в посольстве Великобритании. Дипломаты зазвали к себе на торжественный прием с видеотрансляцией из Виндзорского замка 400 гостей. Угощать будут традиционно: рыбой и картошкой фри (фиш-энд-чипс).

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:54

Что означает победа партии Бориса Джонсона для Великобритании и ЕС?

Контекст

Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

Каким будут платье и букет невесты? Кто печет праздничный торт? Что подарят гости? Королевские свадебные традиции и отступления от них - в этой галерее. (18.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что означает победа партии Бориса Джонсона для Великобритании и ЕС?  

Великобритания накануне выборов: "Брекзит" неизбежен?  

Зачем на самом деле Борис Джонсон заблокировал парламент?  

Также по теме

UK Monarchie l Prinz Harry und Herzogin Meghan

Принц Гарри и Меган Маркл отказались быть "королевскими высочествами" 18.01.2020

Несмотря на отказ герцогов Сассекских от королевских титулов, Гарри, Меган и их сын Арчи остаются любимыми членами семьи, заявила королева Великобритании Елизавета II. Им придется вернуть средства, потраченные на ремонт.

UK Monarchie l Prinz Harry und Herzogin Meghan

Объявленный принцем Гарри и Меган "Мегзит" травмировал британскую королевскую семью 09.01.2020

Решение принца и его супруги сложить с себя часть обязанностей членов королевской семьи уже получило название "Мегзит" и отодвинуло "Брекзит" с первых полос британских газет.

London britische Tageszeitungen zu Prinz Harry und Herzogin Meghan

Королева Елизавета II созвала кризисную встречу из-за решения принца Гарри 12.01.2020

Королева Елизавета II намерена прояснить ситуацию с будущей ролью принца Гарри и его жены Меган после их заявления об отказе от обязанностей членов королевской семьи.

Реклама

Самые читаемые сегодня

В США обнародованы новые материалы против Трампа по "Украинагейт"  

В Иркутске госпитализированы пять студентов с подозрением на коронавирус  

На что пойдут 12 млн евро из Германии для блокадников Ленинграда  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно