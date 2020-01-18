 Принц Гарри и Меган Маркл отказались быть ″королевскими высочествами″ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.01.2020

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Европа

Принц Гарри и Меган Маркл отказались быть "королевскими высочествами"

Несмотря на отказ герцогов Сассекских от королевских титулов, Гарри, Меган и их сын Арчи остаются любимыми членами семьи, заявила королева Великобритании Елизавета II. Им придется вернуть средства, потраченные на ремонт.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от королевских титулов

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут быть "высокопоставленными" членами королевской семьи и носить титул "королевских высочеств". Об этом сообщила вечером в субботу, 18 января, пресс-служба Букингемского дворца. Официально это решение вступит в силу весной 2020 года, сказано в документе.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи", - заявила в этой связи королева Великобритании Елизавета II. Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, а также их сын, правнук королевы Арчи Харрисон больше не будут получать финансирование из государственных средств.

Как говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца, они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир. 

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Почему Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов

О намерении отказаться от своих королевских титулов принц Гарри и Меган Маркл заявили 9 января. Новость о приближающемся "Мегзите", как это событие тут же окрестила британская пресса, вызвала огромный общественный резонанс в Соединенном Королевстве. Члены королевской семьи заявили, что расстроены решением принца Гарри и его супруги.

После бракосочетания в 2018 году принц Гарри и Меган Маркл неоднократно сетовали на назойливое внимание прессы. Принц Гарри считал отношение СМИ к его супруге травлей и сравнивал его с тем, что пришлось пережить его матери, принцессе Диане, перед смертью.

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    Автор: Ефим Шуман


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