Принц Гарри и Меган Маркл отказались быть "королевскими высочествами"

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут быть "высокопоставленными" членами королевской семьи и носить титул "королевских высочеств". Об этом сообщила вечером в субботу, 18 января, пресс-служба Букингемского дворца. Официально это решение вступит в силу весной 2020 года, сказано в документе.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи", - заявила в этой связи королева Великобритании Елизавета II. Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган, а также их сын, правнук королевы Арчи Харрисон больше не будут получать финансирование из государственных средств.

Как говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца, они также будут обязаны вернуть в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных на капитальный ремонт их коттеджа вблизи Виндзорского замка в графстве Беркшир.

Почему Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов

О намерении отказаться от своих королевских титулов принц Гарри и Меган Маркл заявили 9 января. Новость о приближающемся "Мегзите", как это событие тут же окрестила британская пресса, вызвала огромный общественный резонанс в Соединенном Королевстве. Члены королевской семьи заявили, что расстроены решением принца Гарри и его супруги.

После бракосочетания в 2018 году принц Гарри и Меган Маркл неоднократно сетовали на назойливое внимание прессы. Принц Гарри считал отношение СМИ к его супруге травлей и сравнивал его с тем, что пришлось пережить его матери, принцессе Диане, перед смертью.

Смотрите также:

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Принцесса в погонах На этом снимке Елизавете - 18 лет. Став добровольцем вспомогательных женских частей тыла, будущая королева выучилась в 1945 году на шофера и автомеханика, чтобы обслуживать машины скорой помощи. И даже в военной форме выглядела на редкость элегантно. Ироничные британцы утверждают, что именно высокая военная фуражка стала "прообразом" знаменитых шляпок королевы. Судите сами...

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Цвет сезона Английская королева не раз приезжала в Германию. Первый ее визит в ФРГ состоялся в 1965 году. Уже тогда она поразила немцев обаянием и сразила элегантностью. Шляпка Елизаветы (из "перепутанных макаронин", как описывала ее бульварная пресса) стала хитом сезона, а желтый цвет - самым модным в стране.

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Королевский пурпур Обо всех шляпках английской королевы, конечно, рассказать невозможно: практически на каждый важный прием, на каждое важное мероприятие она приходит в новой. Можно лишь дать представление о разнообразии хотя бы цветовой гаммы. И показать, как Елизавете идет почти любой цвет. Здесь - пурпурный, цвет королевской мантии...

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Персиковый бант Здесь - игривый персиковый цвет, более подходящий, наверное, для юной девушки, но совершенно не режущий глаз, как и огромный "подарочный" бант на шляпке королевы...

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Еще один цвет Здесь - лиловый...

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая В трауре И даже черный цвет очень идет королеве. Здесь она поминает погибших в Первой и Второй мировых войнах.

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Корона Британской империи Этот головной убор Елизавета Вторая надевает чрезвычайно редко - как правило, только тогда, когда выступает с тронной речью на открытии сессии парламента. Корона весит почти килограмм. Ничего удивительного: в ней 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов, 5 рубинов и 2868 алмазов. Любопытно, что этот главный символ власти королевы принадлежит не ей лично, а государству.

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Прабабушка Лиза В таких косыночках Елизавета Вторая тоже появляется на публике нечасто. Но на прогулку в одной из резиденций королевы, шотландском замке Балморал, шляпку не наденешь: ее снесет ветром. Так что приходится выходить, что называется, по-домашнему. Не королева, а просто какая-то бабушка Лиза! Ах, извините, - прабабушка!..

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая С праздником вас, дорогие подданные! Иногда, но как минимум раз в году, британская королева появляется перед своими подданными вообще без головного убора. Рождество в Великобритании, как и везде в мире, - семейный праздник. И Елизавета Вторая поздравляет британцев, стоя у рождественской елки в Виндзорском замке - ее любимой резиденции. Кстати говоря, прическу королева делает каждый день. Может себе позволить.

Все шляпки королевы, или Модная прабабушка Елизавета Вторая Среди коллег Не только шляпки иллюстрируют великолепный вкус Елизаветы Второй. На этом сделанном пять лет назад снимке она в окружении "коллег" - тогдашних королев Нидерландов, Испании и других - на приеме по случаю 60-летнего юбилея ее коронации. Как вы считаете: чье платье - самое красивое? Автор: Ефим Шуман

