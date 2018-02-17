 FAZ: Демократы ищут достойного соперника для Трампа | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.08.2019

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Мир

FAZ: Демократы ищут достойного соперника для Трампа

Легко запутаться в более чем 20 кандидатах от демократов, которые готовы соперничать с Трампом на выборах президента. Но им предстоит жесткий отбор, считает обозреватель FAZ.

Теледуэль демократов в Детройте, 31 июля 2019 г.

Теледуэль демократов в Детройте, 31 июля 2019 г.

Обозреватель газеты FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger) посвятил свой комментарий тому, как в рядах Демократической партии США ищут достойных соперников Трампу на предстоящих президентских выборах

"Более двадцати кандидатов от демократов намерены вступить в борьбу против Дональда Трампа - так много, что легко растеряться. Но их можно упорядочить: с одной стороны, так называемые "прогрессивные", с другой - "умеренные". Одни хотят заручиться доверием избирателей, предлагая "смелые идеи", такие как медицинское страхование для всех. Другие же стараются не отпугнуть белых избирателей, изменивших свою политическую ориентацию, и не хотят рассказывать им "сказки".

Контекст

Выступая с посланием к нации в Конгрессе США, президент Трамп призывал к компромиссам и согласию. Но проблема в том, что Трамп - последний человек, который готов к этому, полагает обозреватель DW. (06.02.2019)

И демократы, и республиканцы представляют итоги промежуточных выборов в США как свой успех. Но кому они больше на руку, и как повлияют на соотношение сил? Ответы DW на самые важные вопросы. (07.11.2018)

Внутрипартийный отбор будет жестким; он уже и сейчас такой. Трещина внутри партии будет все увеличиваться. Трамп будет в восторге от этого, особенно если его будущий конкурент относится к левому лагерю. Как бы то ни было политическая система координат демократов смещается заметно влево. Но действительно ли большинство их избирателей в последнее время разделяют все более левые взгляды? И, если да, увеличивает или уменьшает это шансы победить Трампа в главной схватке? По всей видимости, это сыграет ему на руку".

АвторКлаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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