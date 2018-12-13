 FAZ: В пьесе ″Развод Великобритании с ЕС″ будет еще не один акт | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 13.12.2018

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Пресса

FAZ: В пьесе "Развод Великобритании с ЕС" будет еще не один акт

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер.

Флаги Великобритании и Евросоюза

Договор между Евросоюзом и Великобританией о порядке и условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС уже подписан, но ставить точку в процессе расставания Лондона с Европейским Союзом еще рано. Британский премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование в британской Палате общин по соглашению о "Брекзите" из-за разногласий внутри парламента. Когда и чем закончится развод Великобритании с ЕС, предсказать практически невозможно, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger).

"Не стоит удивляться, что голоса экономистов звучат все более и более тревожно, когда речь заходит о "Брекзите". Драма, которая разворачивается в Лондоне, вселяет чувство неуверенности даже в самых закоренелых оптимистов. К чему это приведет? Когда это закончится? И закончится ли это, наконец?

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон

Экс-премьер Дэвид Кэмерон надеялся с помощью референдума усмирить евроскептиков

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", переходный период (во время которого почти все останется по-прежнему), продление переходного периода, перенос срока выхода из ЕС, отмена выхода из ЕС, новый референдум - у британских политиков есть много сюрпризов для граждан Соединенного Королевства. И для партнеров в континентальной Европе - тоже. И если в Брюсселе у кого-то возникает ощущение, что их выставляют дураками в действительно серьезном вопросе, это происходит не по их вине. Словом, если Великобритания действительно выйдет из состава ЕС - когда бы это ни произошло - то кто-то наверняка прольет слезу расставания, прощаясь с в принципе достойным партнером - но одновременно послышится и вздох облечения.

Одна из причин недавнего обострения ситуации кроется в глубоких разногласиях, царящих в Великобритании в вопросе отношений с Евросоюзом. Эти разногласия стали причиной раскола в правительстве, оппозиции и среди избирателей. Консенсуса нет - сторонники выхода Соединенного Королевства из ЕС победили на референдуме с минимальным преимуществом.

К успокоению в обществе это, впрочем, не привело - не в последнюю очередь потому, что многие, в том числе экс-министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, слишком поздно осознали, насколько сложным будет разделение Великобритании и Евросоюза, и какие серьезные последствия оно за собой повлечет. И поняли, что без ущерба дальнейшему благополучию страны восстановить полный контроль не удастся.

Контекст

Глава МИД Гемрании Хайко Мас назвал договор об условиях "Брекзита" справедливым компромиссом. Он заверил, что Великобритания останется важной частью Европы и после выхода из состава ЕС. (13.12.2018)

В интервью Sky News премьер Великобритании заявила, что у ее противников нет 48 голосов, чтобы инициировать вотум недоверия. Мэй считает, что следующие семь дней будут решающими для ее страны. (18.11.2018)

Британский премьер заявила, что добилась наилучшего соглашения о "Брекзите", которое соответствует тому, "за что голосовали люди на референдуме". Тереза Мэй пообещала, что второго референдума не будет. (15.11.2018)

Когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон инициировал проведение референдума, он ожидал, что большинство проголосует за то, чтобы остаться в составе Евросоюза, и надеялся, что таким образом возглавляемая им Консервативная партия раз и навсегда решит для себя вопрос европейской интеграции. Какая чудовищная ошибка!

Совершенно непонятно, каким образом партии удастся преодолеть этот раскол. Его примером может служить сам Кэмерон: на протяжении многих лет он не переставал критиковать Евросоюз и вдруг внезапно превратил его в экзистенциальную гарантию безопасности и процветания Великобритании. Что должны были подумать об этом граждане страны?

В британской пьесе "Наша европейская дилемма", безусловно, будет еще не один акт. Или эта пьеса называется "Наше европейское фиаско"?"

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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