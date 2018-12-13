FAZ: В пьесе "Развод Великобритании с ЕС" будет еще не один акт

Договор между Евросоюзом и Великобританией о порядке и условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС уже подписан, но ставить точку в процессе расставания Лондона с Европейским Союзом еще рано. Британский премьер-министр Тереза Мэй отложила голосование в британской Палате общин по соглашению о "Брекзите" из-за разногласий внутри парламента. Когда и чем закончится развод Великобритании с ЕС, предсказать практически невозможно, считает обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger).

"Не стоит удивляться, что голоса экономистов звучат все более и более тревожно, когда речь заходит о "Брекзите". Драма, которая разворачивается в Лондоне, вселяет чувство неуверенности даже в самых закоренелых оптимистов. К чему это приведет? Когда это закончится? И закончится ли это, наконец?

Экс-премьер Дэвид Кэмерон надеялся с помощью референдума усмирить евроскептиков

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", переходный период (во время которого почти все останется по-прежнему), продление переходного периода, перенос срока выхода из ЕС, отмена выхода из ЕС, новый референдум - у британских политиков есть много сюрпризов для граждан Соединенного Королевства. И для партнеров в континентальной Европе - тоже. И если в Брюсселе у кого-то возникает ощущение, что их выставляют дураками в действительно серьезном вопросе, это происходит не по их вине. Словом, если Великобритания действительно выйдет из состава ЕС - когда бы это ни произошло - то кто-то наверняка прольет слезу расставания, прощаясь с в принципе достойным партнером - но одновременно послышится и вздох облечения.

Одна из причин недавнего обострения ситуации кроется в глубоких разногласиях, царящих в Великобритании в вопросе отношений с Евросоюзом. Эти разногласия стали причиной раскола в правительстве, оппозиции и среди избирателей. Консенсуса нет - сторонники выхода Соединенного Королевства из ЕС победили на референдуме с минимальным преимуществом.

К успокоению в обществе это, впрочем, не привело - не в последнюю очередь потому, что многие, в том числе экс-министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, слишком поздно осознали, насколько сложным будет разделение Великобритании и Евросоюза, и какие серьезные последствия оно за собой повлечет. И поняли, что без ущерба дальнейшему благополучию страны восстановить полный контроль не удастся.

Когда бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон инициировал проведение референдума, он ожидал, что большинство проголосует за то, чтобы остаться в составе Евросоюза, и надеялся, что таким образом возглавляемая им Консервативная партия раз и навсегда решит для себя вопрос европейской интеграции. Какая чудовищная ошибка!

Совершенно непонятно, каким образом партии удастся преодолеть этот раскол. Его примером может служить сам Кэмерон: на протяжении многих лет он не переставал критиковать Евросоюз и вдруг внезапно превратил его в экзистенциальную гарантию безопасности и процветания Великобритании. Что должны были подумать об этом граждане страны?

В британской пьесе "Наша европейская дилемма", безусловно, будет еще не один акт. Или эта пьеса называется "Наше европейское фиаско"?"

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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