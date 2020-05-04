FAZ: Верную ли стратегию в борьбе с COVID-19 выбрала Швеция?

Шведские власти, отказавшись от жестких ограничений, пошли своим путем в борьбе с коронавирусом. О том, правильно ли это решение, рассуждает обозреватель FAZ Маттиас Виссува.
Газета FAZ опубликовала комментарий, посвященный сильно отличающемуся от всех прочих стран пути Швеции в борьбе с распространением коронавируса. Автор комментария Маттиас Виссува (Mattias Wyssuwa) предлагает внимательно взглянуть на стратегию шведов и не торопиться с выводами.
"Чтобы наверняка сработало, разбросали куриный помет. Вальпургиева ночь и танцы в ночь на 1 мая - в Швеции большой праздник, который для молодежи часто заканчивается разными эксцессами. Но в самый разгар кризиса, связанного с пандемией коронавируса, этого нельзя было допустить. Поэтому в университетском городе Лунде запретили вход в парк, где обычно, чтобы веселиться и танцевать, собираются тысячи молодых людей. И разбросали там куриный помет. В парке так отвратительно воняло, что никто не захотел в нем ничего пить и праздновать. Это была мера, которая должна была сработать наверняка. Швеция тоже борется с коронавирусом и каждый день осторожно прощупывает почву.
В то время, как весь мир лихорадит от COVID-19, многие смотрят на тот путь, который выбрала Швеция. Многим он кажется странным, кого-то удивляет. Говорится о неосторожности и недальновидности шведов, и об эксперименте, и даже о безумии. Но разве не лучше было бы внимательно приглядеться к тому, что они делают для борьбы с SARS-CoV-2, ведь, в конце концов, страна осознанно выбрала этот путь - и число тех, кто его одобряет, растет.
В чем состоит особый путь Швеции в борьбе с COVID-19
Конечно, кое-что можно критиковать, но чему-то стоило, может быть, и поучиться у соседних скандинавских стран. Хотя Германия и Швеция и так все больше сближаются в вопросе методов борьбы с коронавирусом. Вот только стратегии у них разнонаправленные. Когда Швеция начала борьбу с коронавирусом, ее цели не особенно отличались от целей других стран.
Тогда кривая роста числа инфицированных должна была держаться на таком уровне, чтобы хватило ресурсов и возможностей системы здравоохранения. То, что шведы якобы пустили на самотек распространение инфекции и рост числа заболевших, это миф. Они ориентировались на то, чтобы сохранить в нормальном режиме как можно больше структур и объектов экономической и социальной жизни и ввести ограничения только там, где это действительно было необходимо.
Поэтому то, что в Германии сейчас планируют запустить вновь, в Швеции и не закрывали: школы (за исключением выпускных классов), магазины, рестораны. Но тем не менее повседневная жизнь в Швеции тоже очень изменилась. И это касается не только разбросанного в парке куриного помета.
Существует много факторов, которые усложняют задачу сравнить стратегии по борьбе с коронавирусом, используемые в разных странах: не одновременная вспышка заболевания, которая заставила вводить ограничительные меры; разные предпосылки для этого; отношения между государством и гражданами.
В чем различие Швеции и Германии в борьбе с COVID-19
Швеция по сравнению с Германией не является густонаселенной страной, у нее более молодое население и самое большое число домашних хозяйств, состоящих из одного человека. Люди привыкли не только доверять государству, но и благодаря созданным им условиям свободны от различных форм социальной зависимости.
Это страна, которая не только сильно зависима от своей экономики, ориентированной на экспорт, но и от того, что отцы и матери в ней работают наравне. Из этого и многого другого и складывается курс, который избрало шведское руководство в борьбе с коронавирусом: меньше запретов, больше рекомендаций и советов. Власти делают ставку на доверие своим гражданам. Что же в этой связи можно сказать о Германии, которая полагает, что придерживаться избранного ею курса можно лишь с помощью запретов?
Но пока для всех актуально одно: мы еще слишком мало знаем и постоянно учимся чему-то новому. Так, шведские госструктуры в последнее время во все более срочном порядке выносят предупреждения гражданам о том, что необходимо соблюдать предписания. Рестораны, которые этого не делают, закрывают. Ну, а при наличии сомнений - тут же разбрасывают куриный помет.
Но даже когда число инфицированных выросло, а положение в больницах, в основном в Стокгольме и окрестностях, стало напряженным, в целом ситуация с распространением коронавируса в Швеции не выходила из-под контроля, как это происходит в других странах. Коэффициент заражения в Швеции не превышает единицы.
Но при этом бросается в глаза высокое число умерших от последствий коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. Хотя коэффициент смертности от COVID-19 в Швеции не такой высокий, как в Испании или Италии, однако он все же значительно выше, чем в Германии. Большая часть летальных исходов в связи с коронавирусом в Швеции приходится на дома престарелых. В том, что касается защиты пожилых людей, линия шведских властей очевидно провалилась.
Рано делать выводы
Если бы дело даже шло что к концу пандемии, курс, который выбрали в Стокгольме, позволительно легко отклонить хотя бы только из-за одной высокой смертности. Но мы все еще в начале пандемии. И пока никто не может сказать, где мы окажемся через пару месяцев.
Быть может давления со стороны общества и экономических кругов хватило для открытия школ - без того, чтобы это не повлекло за собой роста числа инфицированных. Но как сильно пострадает дисциплина в Германии, если в ходе общественных дебатов о снятии ограничений интересы разных групп населения будут расходиться все дальше? И что будет, если начнется вторая волна пандемии, а в Швеции действительно окажется больше людей, имеющих иммунитет? Делать окончательные выводы еще слишком рано. После первых недель борьбы с коронавирусом Германия находится в очень хорошем положении, в лучшем, чем Швеция. Останется ли все так и дальше, пока не ясно".
Автор: Маттиас Виссува, обозреватель FAZ
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