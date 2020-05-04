FAZ: Верную ли стратегию в борьбе с COVID-19 выбрала Швеция?

Газета FAZ опубликовала комментарий, посвященный сильно отличающемуся от всех прочих стран пути Швеции в борьбе с распространением коронавируса. Автор комментария Маттиас Виссува (Mattias Wyssuwa) предлагает внимательно взглянуть на стратегию шведов и не торопиться с выводами.

"Чтобы наверняка сработало, разбросали куриный помет. Вальпургиева ночь и танцы в ночь на 1 мая - в Швеции большой праздник, который для молодежи часто заканчивается разными эксцессами. Но в самый разгар кризиса, связанного с пандемией коронавируса, этого нельзя было допустить. Поэтому в университетском городе Лунде запретили вход в парк, где обычно, чтобы веселиться и танцевать, собираются тысячи молодых людей. И разбросали там куриный помет. В парке так отвратительно воняло, что никто не захотел в нем ничего пить и праздновать. Это была мера, которая должна была сработать наверняка. Швеция тоже борется с коронавирусом и каждый день осторожно прощупывает почву.

В то время, как весь мир лихорадит от COVID-19, многие смотрят на тот путь, который выбрала Швеция. Многим он кажется странным, кого-то удивляет. Говорится о неосторожности и недальновидности шведов, и об эксперименте, и даже о безумии. Но разве не лучше было бы внимательно приглядеться к тому, что они делают для борьбы с SARS-CoV-2, ведь, в конце концов, страна осознанно выбрала этот путь - и число тех, кто его одобряет, растет.

В чем состоит особый путь Швеции в борьбе с COVID-19

Конечно, кое-что можно критиковать, но чему-то стоило, может быть, и поучиться у соседних скандинавских стран. Хотя Германия и Швеция и так все больше сближаются в вопросе методов борьбы с коронавирусом. Вот только стратегии у них разнонаправленные. Когда Швеция начала борьбу с коронавирусом, ее цели не особенно отличались от целей других стран.

Закрытая детская площадка в Германии

Тогда кривая роста числа инфицированных должна была держаться на таком уровне, чтобы хватило ресурсов и возможностей системы здравоохранения. То, что шведы якобы пустили на самотек распространение инфекции и рост числа заболевших, это миф. Они ориентировались на то, чтобы сохранить в нормальном режиме как можно больше структур и объектов экономической и социальной жизни и ввести ограничения только там, где это действительно было необходимо.

Поэтому то, что в Германии сейчас планируют запустить вновь, в Швеции и не закрывали: школы (за исключением выпускных классов), магазины, рестораны. Но тем не менее повседневная жизнь в Швеции тоже очень изменилась. И это касается не только разбросанного в парке куриного помета.

Существует много факторов, которые усложняют задачу сравнить стратегии по борьбе с коронавирусом, используемые в разных странах: не одновременная вспышка заболевания, которая заставила вводить ограничительные меры; разные предпосылки для этого; отношения между государством и гражданами.

В чем различие Швеции и Германии в борьбе с COVID-19

Швеция по сравнению с Германией не является густонаселенной страной, у нее более молодое население и самое большое число домашних хозяйств, состоящих из одного человека. Люди привыкли не только доверять государству, но и благодаря созданным им условиям свободны от различных форм социальной зависимости.

В Швеции более молодое население, чем в Германии

Это страна, которая не только сильно зависима от своей экономики, ориентированной на экспорт, но и от того, что отцы и матери в ней работают наравне. Из этого и многого другого и складывается курс, который избрало шведское руководство в борьбе с коронавирусом: меньше запретов, больше рекомендаций и советов. Власти делают ставку на доверие своим гражданам. Что же в этой связи можно сказать о Германии, которая полагает, что придерживаться избранного ею курса можно лишь с помощью запретов?

Но пока для всех актуально одно: мы еще слишком мало знаем и постоянно учимся чему-то новому. Так, шведские госструктуры в последнее время во все более срочном порядке выносят предупреждения гражданам о том, что необходимо соблюдать предписания. Рестораны, которые этого не делают, закрывают. Ну, а при наличии сомнений - тут же разбрасывают куриный помет.

Но даже когда число инфицированных выросло, а положение в больницах, в основном в Стокгольме и окрестностях, стало напряженным, в целом ситуация с распространением коронавируса в Швеции не выходила из-под контроля, как это происходит в других странах. Коэффициент заражения в Швеции не превышает единицы.

Но при этом бросается в глаза высокое число умерших от последствий коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. Хотя коэффициент смертности от COVID-19 в Швеции не такой высокий, как в Испании или Италии, однако он все же значительно выше, чем в Германии. Большая часть летальных исходов в связи с коронавирусом в Швеции приходится на дома престарелых. В том, что касается защиты пожилых людей, линия шведских властей очевидно провалилась.

Рано делать выводы

Если бы дело даже шло что к концу пандемии, курс, который выбрали в Стокгольме, позволительно легко отклонить хотя бы только из-за одной высокой смертности. Но мы все еще в начале пандемии. И пока никто не может сказать, где мы окажемся через пару месяцев.

Быть может давления со стороны общества и экономических кругов хватило для открытия школ - без того, чтобы это не повлекло за собой роста числа инфицированных. Но как сильно пострадает дисциплина в Германии, если в ходе общественных дебатов о снятии ограничений интересы разных групп населения будут расходиться все дальше? И что будет, если начнется вторая волна пандемии, а в Швеции действительно окажется больше людей, имеющих иммунитет? Делать окончательные выводы еще слишком рано. После первых недель борьбы с коронавирусом Германия находится в очень хорошем положении, в лучшем, чем Швеция. Останется ли все так и дальше, пока не ясно".

Автор: Маттиас Виссува, обозреватель FAZ

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 186 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к началу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3,3 млн человек, эпидемия охватила не менее 186 стран и территорий. Выздоровели около 1 млн человек, свыше 220 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия и Испания: две страны в карантине Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К началу мая число инфицированных превысило 161 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6,5 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к началу мая превысило 106 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к началу мая коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К началу мая в Иране зарегистрировано более 94 тысяч заболевших и более 6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

