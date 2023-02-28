ФАС: Apple выплатила штраф в РФ почти в миллиард рублей

Американская компания Apple выплатила штраф в размере 906 млн руб. в российский бюджет по делу о нарушении антимонопольного законодательства при разбирательстве с АО "Лабораторией Касперского", сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 27 февраля.

"Компания обжаловала решение и предписание службы, а также постановление о наложении штрафа в судебном порядке. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание", - сообщил российский регулятор.

В 2020 году ФАС признала Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений, поскольку легально установить приложение на мобильные устройства Apple можно только из магазина App Store. Обращение в ФАС тогда подала "Лаборатория Касперского", которая утверждала, что Apple заблокировала разработанную компаний программу для родительского контроля - якобы из-за планов выпустить собственное аналогичное приложение.

Еще один штраф Apple и уход из России

В 2021 году ФАС возбудила в отношении Apple еще одно дело, решив, что компания запрещала российским разработчикам информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты и принуждала российских разработчиков к использованию платежных сервисов Apple. В рамках этого дела в январе 2023 года ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб.

В июле 2022 года мировой суд Москвы оштрафовал Apple Inc. на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей. Это первый случай привлечения Apple к ответственности по этой статье в России. В марте 2022 года Apple приостановила официальные продажи в России на фоне вторжения в Украину.

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