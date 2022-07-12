 Суд впервые оштрафовал Apple за отказ локализовать данные россиян | Новости из Германии о России | DW | 12.07.2022

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Россия

Суд впервые оштрафовал Apple за отказ локализовать данные россиян

Apple обязали выплатить 2 млн рублей из-за отказа локализовать в России данные граждан страны. Это первый штраф компании по данной статье.

Логотип Apple на экране iPhone на фоне флага России

Мировой суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Apple Inc. на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей, сообщают во вторник, 12 июля, корреспонденты "Интерфакса" и ТАСС из зала суда. Это первый случай привлечения Apple к ответственности по данной статье на территории РФ.

В ходе заседания представители компании обратили внимание, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается другая компания - Apple Distribution Ltd. Представитель Роскомнадзора возразила, что, несмотря на делегирование обработки персональных данных Apple Distribution, за их сбор отвечает Apple Inc.

Согласно российскому законодательству, российские и иностранные компании, которые обрабатывают персональные данные российских пользователей, должны хранить их только на территории страны.

Ookla и Zoom оштрафованы в РФ на 1 млн рублей

Этот же суд 12 июля также оштрафовал за отказ локализовать данные россиян американскую компанию Ookla, которая владеет сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, и американскую Zoom Video Communications Inc. - владельца сервиса для видеоконференций Zoom. Их обязали выплатить штрафы в размере 1 млн рублей.

Кроме того, стало известно о составлении аналогичных протоколов на австралийскую компанию Freelancer International Pty Limited, владеющую сервисом по работе с фрилансерами Freelancer.com, и американскую Match Group LLC - владельца сайта для знакомств Tinder.

Ранее по этой же статье были оштрафованы фотохостинг Pinterest, сервис для аренды жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch, американская компания экспресс-доставки United Parcel Service и интернет-гигант Google.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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