 Facebook ввел ограничения на новостные страницы в Австралии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.02.2021

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Мир

Facebook ввел ограничения на новостные страницы в Австралии

Австралийские власти хотят обязать интернет-гигантов делиться доходами от рекламы с издателями СМИ, которые размещают новости на их платформах. В ответ Facebook заблокировал новостные порталы.

Дизлайк в Фейсбуке

Социальная сеть Facebook лишила пользователей в Австралии возможности делиться новостями из-за планируемого закона, который обяжет интернет-платформы платить СМИ за их контент. Соцсесть сообщила об ограничениях в среду, 17 февраля.

"Предложенный закон не признает природу отношений нашей платформы с издателями. Facebook не ворует новостной контент, как утверждается. Это издатели решают распространять свои статьи в Facebook", - говорится в заявлении компании. По решению соцсети, СМИ и жители Австралии теперь не могут публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.

Министр здравоохранения Австралии "в шоке" от действий Facebook

Под ограничения подпал даже ряд страниц австралийских госучреждений. В частности, несколько медицинских инстанций, публиковавших данные об ограничениях в связи с пандемией COVID-19, одна метеорологическая служба в районе паводка и пожарное ведомство в регионе, где в данный момент сохраняется большая угроза лесных пожаров.

Власти Австралии в ответ заявили, что американская компания "не права". "Действия Facebook нецелесообразны, неуклюжи и нанесут урон его репутации", - подчеркнул главный казначей страны Джош Фрайденберг. А министр здравоохранения Грег Хант признался, что он в "глубоком шоке" от решения соцсети, которое затронуло и медицинские учреждения.

Google готов платить австралийским СМИ за новости

Согласно планируемому закону, Facebook, Google и другие интернет-платформы могут обязать платить издательским домам за распространение их контента. Таким образом власти Австралии хотят перенаправить часть доходов интернет-гигантов от рекламы традиционным СМИ.

Компания Google, которая изначально также выступала против закона, в последнее время начала заключать соглашения с издателями о размещении их контента в Google News за деньги. Конкретные суммы этих соглашений не раскрываются.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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