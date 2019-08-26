 Facebook проиграла в суде спор с ведомством по картелям Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 23.06.2020

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Германия

Facebook проиграла в суде спор с ведомством по картелям Германии

Facebook не может без согласия пользователей сводить воедино их данные из WhatsApp и Instagram, решила Федеральная судебная палата Германии, встав на сторону антимонопольного ведомства ФРГ.

Здание Федеральной судебной палаты Германии в Карлсруэ

Здание Федеральной судебной палаты Германии

Социальная сеть Facebook не может без согласия пользователей сводить воедино их личные данные, собранные с помощью сторонних сервисов, решила Федеральная судебная палата Германии (BGH) во вторник, 23 июня. Речь идет о сборе данных с помощью WhatsApp, Instagram, а также вебсайтов и приложений других операторов, к которым соцсеть может получить доступ через интерфейс.

Таким образом, суд поддержал решение Федерального ведомства по картелям, которое в феврале 2019 года ввело в отношении Facebook ряд ограничений касательно обработки собранных данных. Регулятор счел, что соцсеть доминирует на рынке Германии и злоупотребляет этим для сбора и анализа данных пользователей без их согласия.

Представители Facebook обжаловали позицию антимонопольного ведомства в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе. Руководство соцсети подчеркнуло, что немецкий регулятор недооценивает серьезности конкуренции для Facebook со стороны YouTube, Snapchat и Twitter. Суд в Дюссельдорфе в августе приостановил действие решения Федерального ведомства по картелям.

Глава антимонопольного органа ФРГ Андреас Мундт (Andreas Mundt) одобрил решение BGH. По его мнению, данные являются решающим критерием в оценке положения на рынке. Если сбор и использование данных происходят с нарушением закона, антимонопольное законодательство должно предусматривать возможность вмешательства, чтобы предотвратить злоупотребление доминирующим положением, подчеркнул Мундт.

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    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

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  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

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  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

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    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


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