 Facebook заплатит пятимиллиардный штраф за утечку данных пользователей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2019

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Мир

Facebook заплатит пятимиллиардный штраф за утечку данных пользователей

Федеральная торговая комиссия США требует от Facebook выплатить 5 млрд долларов и создать орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей.

Логотип Facebook

Компания Facebook должна заплатить рекордный штраф в размере 5 млрд долларов (в пересчете - 4,4 млрд евро) в результате скандала с утечкой личных данных пользователей. Об этом, в среду, 24 июля, сообщает Федеральная торговая комиссия США (FTC), защищающая права потребителей. 

Это рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которых правительство США вообще когда-либо назначало, отмечает FTC. Кроме того, данная сумма почти в 20 раз превышает самый высокий штраф, который когда-либо был наложен в мире за раскрытие конфиденциальных данных.

FTC также требует создать в совете директоров Facebook орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей и тем самым снимет ответственность с главы компании Марка Цукерберга.Членов этого органа должен будет назначать независимый комитет. Новый механизм призван тщательно контролировать решения, касающиеся личных данных пользователей, и возложить ответственность за них на все руководство компании, отмечает FTC.

Cambridge Analytica заключила соглашение с FTC

В отношении компания Cambridge Analytica, которая через Facebook незаконно собрала данные 87 миллионов человек, FTC намерена применить "отдельные правоприменительные меры". Бывший глава Cambridge Analytica Александр Никс и преподаватель Кембриджского университета Александр Коган, разработавший приложение для сбора данных, согласились заключить соглашение с FTC, регулирующее их деловую деятельность в будущем, говорится в сообщении ведомства. 

Контекст

Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга. (03.04.2019)

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Facebook согласен выплатить штраф, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Скандал с утечкой данных пользователей Facebook

В начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

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    Автор: Элла Володина


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