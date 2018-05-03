Facebook анонсировал собственную криптовалюту Libra

На разработанной Facebook криптовалюте Libra не будут отражаться колебания курсов, а сама компания не получит доступа к финансовым данным пользователей, утверждают представители концерна.
Логотип криптовалюты Bitcoin, прямую конкуренцию которой должна составить криптовалюта компании Facebook Libra
Компания Facebook представила во вторник, 18 июня, собственную криптовалюту под названием Libra. По словам менеджера интернет-гиганта Дэвида Маркуса, электронные деньги от Facebook базируются на той же технологии распределенных реестров, что и Bitcoin, однако не зависят от колебания курсов валют.
Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы. В перспективе же, по словам Маркуса, Libra должна стать универсальным платежным средством.
Альянс Facebook с Visa, Paypal и другими компаниями
Чтобы достичь этой цели, Facebook заключил партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в их числе - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone и Ebay. При этом Маркус подчеркнул, что Facebook не будет играть особую роль в данном "альянсе" и не получит доступа к финансовым данным пользователей.
Ожидается, что денежные переводы с Libra в перспективе можно будет осуществить непосредственно в принадлежащих Facebook службах обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Кроме того, если аккаунт пользователя Libra будет соединен с его банковским счетом, можно будет обменять электронные деньги на другую валюту непосредственно на смартфоне.
Как сообщается в корпоративном блоге Facebook, компания создала специальное дочернее предприятие Calibra для предоставления финансовых услуг, связанных с использованием криптовалюты Libra. Рядовые пользователи смогут приобрести криповалюту Libra в следующем году.
До прихода в компанию Facebook на должность вице-президента по разработке услуги Messenger в 2014 году, Дэвид Маркус был президентом компании Paypal.
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Смотрите также:
Сообщение в корпоративном блоге компании Facebook о создании дочернего предприятия Calibra