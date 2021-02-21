 Европейцы отозвали из МАГАТЭ критичную резолюцию по Ирану | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Европейцы отозвали из МАГАТЭ критичную резолюцию по Ирану

Страны "евротройки" намерены дать новый шанс переговорному процессу об атомной программе Тегерана.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Иран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Иран

Страны "евротройки" - Великобритания, Франция и Германия - решили воздержаться от принятия на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюции, содержащей критику в адрес Ирана. Об этом сообщили в четверг, 4 марта дипломатические источники в Вене. Отмечается, что резолюция отозвана, чтобы дать Ирану возможность вернуться за стол переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщал о намерении тройки европейских участников ядерной сделки - Франции, Германии и Великобритании - 5 марта внести в СУ МАГАТЭ резолюцию с требованием к Ирану восстановить инспекции на его атомных объектах в полном объеме.

В МИД Германии заявили, что решение отозвать резолюцию принято, чтобы помочь дипломатическим усилиям главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Генеральный директор МАГАТЭ заявил о готовности Тегерана к переговорам, которые должны начаться в апреле. Первая техническая встреча состоится в Иране в начале месяца. Отзыв европейцами критичной резолюции вновь открывает пути для дипломатии, заявил в четверг представитель МИД Ирана.

В соответствии с принятым в декабре 2020 года законом, с 23 февраля в Иране вступило в силу ограничение на инспектирование ядерных объектов со стороны МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В Тегеране заявили, что МАГАТЭ лишается доступа к камерам на ядерных объектах, но эти данные будут храниться три месяца. Если Вашингтон до конца указанного срока не вернется к ядерной сделке, вся информация с камер будет стерта.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:51

Конфликт США и Ирана: что дальше?

Аудио- и видеофайлы по теме

Иранская проблема: Германия, Франция и Великобритания поддержали США  

Сможет ли Европа спасти ядерную сделку с Ираном?  

Также по теме

Iran I International Atomic Energy Agency (IAEA)

Иран согласен на ограниченный контроль своих атомных объектов 21.02.2021

МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана в ограниченном объеме. Гендиректор агентства пришел к компромиссу на переговорах с главой МИД Исламской Республики и руководителем иранской атомной программы.

Rafael Mariano Grossi

Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Иран для обсуждения верификации на атомных объектах 20.02.2021

Визит Рафаэля Гросси в Иран проходит в преддверии вступления в силу закона, который, как ожидается, ограничит объем инспекций в стране.

Die iranische Flagge vor der Zentrale der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) in Wien

Иран заявил о резком повышении уровня обогащения урана 04.01.2021

Иран повысил уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20 процентов, заявили власти. Сделка по иранской атомной программе устанавливает лимит обогащения в 3,67 процента.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская: Экс-глава МВД Беларуси "рассказал, как мы победим"  

Почему Литва не выдаст Тихановскую Лукашенко  

Меркель даст показания в бундестаге из-за скандала вокруг Wirecard  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно