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ЕС ужесточает ввоз домашних животных из России и Беларуси

Павел Мыльников
19 мая 2024 г.

С 16 сентября для ввоза в ЕС собак, кошек или домашних хорьков из РФ и Беларуси потребуется сдать анализ на антитела к бешенству и предоставить подтверждающий документ.

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Кот пытается дотронуться до объектива фотокамеры
Новые правила касаются кошек, собак и домашних хорьковФото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Евросоюз ужесточает правила ввоза некоторых домашних животных из России и Беларуси. Для ввоза в ЕС собак, кошек или домашних хорьков из этих стран необходимо сдать анализ на антитела к бешенству и предоставить подтверждающий документ, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы в пятницу, 17 мая. Мера вступит в силу 16 сентября.

Серологическое исследование необходимо делать как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата образца ЕС. Такой документ можно получить у государственных ветеринаров третьих стран, пояснило литовское ведомство. Кроме того, животное должно быть привито от бешенства, иметь подкожный микрочип или специальную татуировку.

В 2023 году в Литву не пустили 63 питомца из РФ и Беларуси из-за несоответствия сопроводительных документов, условий перевозки и идентификационного номера. Подобные проблемы возникают в большинстве стран ЕС, утверждает литовская служба. По данным Еврокомиссии, в ряде случаев в пунктах пропуска выявляли поддельные документы о вакцинации домашних любимцев, ввозимых из России и Беларуси.

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