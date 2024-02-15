Новый пакет санкций ЕС против РФ не согласован из-за Венгрии

Послы стран ЕС собирались согласовать новый пакет санкций против Москвы ко второй годовщине военного нападения РФ на Украину. Добиться этой цели не удалось из-за позиции Венгрии.

Послы стран Евросоюза на встрече 14 февраля не смогли согласовать новый, 13-й пакет санкций против России, о котором планируется объявить ко второй годовщине российского военного вторжения в Украину, сообщила в четверг, 15 февраля, газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, новые штрафные меры не удалось согласовать из-за позиции Венгрии. Та выступила против ограничений для компаний из Китая и Индии, которые, как утверждается, помогают российскому оборонному сектору.

ЕС планирует ввести санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России, а также против трех компаний из КНР и одной из Индии. В случае одобрения это будет первый случай, когда предприятия из Китая и Индии подпадут под санкции Евросоюза из-за войны в Украине, отмечает FT.

Возражения Венгрии

По словам одного из европейских чиновников, Венгрия не поддержала санкционный пакет из-за того, что в нем фигурируют китайские компании. Другой собеседник FT назвал встречу послов "плодотворным обменом мнениями", добавив, что представитель Венгрии "попросил немного больше времени для анализа предложений" по санкциям.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Европейский Союз планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии, Гонконга, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки и Турции. Речь идет о двух десятках предприятий. FT отмечает, что в ЕС еще в прошлом году обсуждали санкции против китайских компаний, но против этого выступили несколько стран-членов Евросоюза.

В начале февраля агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия не будет включать в 13-й пакет санкций новые запреты на импорт товаров. Регулятор надеялся, что новый пакет мер вызовет минимальные споры среди членов Евросоюза и будет принят быстро. Европейские дипломаты в беседе с изданием Politico называли 13-й пакет санкций символическим, поскольку для согласования "чего-либо большего" требуется больше времени.

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