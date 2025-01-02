Евросоюз начинает стратегическое партнерство с Японией

Вступило в силу подписанное в 2018 году соглашение о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Японией. Стороны будут теснее сотрудничать политически и экономически, а также вместе бороться с терроризмом.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Европейским союзом и Японией вступило в силу в среду, 1 января, сообщил Совет ЕС . Этот документ был подписан в Токио в июле 2018 года, в апреле 2024-го завершился процесс его ратификации странами-членами Евросоюза.

Документ "будет определять будущее взаимодействие сторон и обеспечивать более тесное политическое и экономическое сотрудничество по целому ряду двусторонних, региональных и многосторонних вопросов", говорится в пресс-релизе Евросовета. К числу этих вопросов относится, в том числе, борьба с терроризмом и серьезными международными преступлениями, а также с распространением оружия массового поражения, отмечается далее. Кроме того, соглашение позволит ЕС и Японии укрепить сотрудничество в таких областях, как космос, энергетика, транспорт, образование и научные исследования.

"Отныне стороны также будут иметь больше возможностей для защиты общих ценностей и принципов. К ним относятся верховенство закона, демократия, уважение прав человека, а также открытые рынки, свободная и честная торговля", - подчеркивается в пресс-релизе.

В июле 2018 года Токио и Брюссель кроме того подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу 1 февраля следующего года.

Германия и Япония расширят экономическое сотрудничество

В марте 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) посетил Японию и встретился с премьер-министром этой страны Фумио Кисидой. По итогам встречи глава правительства Германии заявил, что Берлин и Токио намерены расширять сотрудничество в сфере экономики. "Российское вторжение в Украину показало, какие трудности возникают при сильной экономической зависимости в критических сферах. Ответом на это должно стать расширение сотрудничества и приобретение новых партнеров", - сказал германский канцлер.

В поездке в Японию Шольца сопровождали несколько членов его кабинета, в том числе министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) и министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius). Они обсудили с членами японского правительства, в том числе, защиту критической инфраструктуры, торговых путей и цепочек поставок, энергетическую безопасность, кибербезопасность и военное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. "Первые германо-японские правительственные консультации выведут двусторонние отношения на новый уровень", - выразил уверенность канцлер ФРГ.

Экономические связи между Германией и Японией и до этого были весьма тесными. В 2022 году объем двусторонней торговли составил 45,7 млрд евро - на 9,6 процента больше, чем годом ранее.