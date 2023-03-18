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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Японии Фумио Кисида
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Японии Фумио КисидаФото: Nicolas Datiche/REUTERS
ПолитикаЯпония

Германия и Япония расширят экономическое сотрудничество

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Война России против Украины показала риски экономической зависимости в критических сферах, заявил канцлер ФРГ Шольц. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества с новыми партнерами.

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Германия и Япония намерены расширять сотрудничество в сфере экономики. "Российское вторжение в Украину показало, какие трудности возникают при сильной экономической зависимости в критических сферах. Следствием этого должно стать расширение сотрудничества с новыми партнерами и приобретение новых партнеров", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио в субботу, 18 марта.

"Мы хотим уменьшить зависимости и усилить устойчивость наших народных хозяйств", - сказал Шольц, охарактеризовав отношения Германии и Японии как тесные и дружественные. Он назвал Японию "центральным значимым партнером" для Германии. "Первые германо-японские правительственные консультации выведут двусторонние отношения на новый уровень", - убежден Шольц.

Первые двусторонние правительственные консультации

В ходе визита в Японию Шольца сопровождают министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner), министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser), министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius), министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing).

На переговорах с премьером Японии обсуждался широкий круг вопросов, включая защиту критической инфраструктуры, гарантии энергетической безопасности, сохранение цепочек поставок, защиту торговых путей, сотрудничество в сфере кибербезопасности и военное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Олаф Шольц отметил, что Япония является примером для его правительства в сфере обеспечения сырьем собственной экономики.

Экономические связи между ФРГ и Японией весьма тесные. В прошлом году объем двусторонней торговли составил 45,7 млрд евро - на 9,6 процента больше, чем годом ранее. В результате Япония является вторым по важности торговым партнером Германии в Азии после Китая. Япония в настоящее время председательствует по ротации в организации стран "большой семерки" (G7).

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