 В Евросоюзе согласован план достижения климатической нейтральности | Новости из Германии о Европе | DW | 21.04.2021

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Европа

В Евросоюзе согласован план достижения климатической нейтральности

Новый закон предполагает, в частности, создание правовых рамок, позволяющих европейским компаниям сделать свой бизнес более экологичным. 

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

Здание Еврокомиссии в Брюсселе (фото из архива)

Государства Европейского Союза и Европарламент достигли договоренности относительно закона о достижении климатической нейтральности к 2050 году. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в среду, 21 апреля. Предполагается, что промежуточной целью станет сокращение парниковых выбросов промышленных предприятий к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает, что объем опасных выбросов в атмосферу не превышает возможностей природы поглотить их. Ранее речь шла о сокращении выбросов к 2030 году на 40%, но выяснилось, что этого недостаточно. Европарламент изначально настаивал на сокращении на 60%.

Правовые рамки для бизнеса

План предполагает, в частности, содействие инвестициям в "зеленые" технологии и создает правовые рамки, которые позволят компаниям сделать их деятельность более экологичной. Евросоюз "станет глобальным лидером в сфере стандартов для природосберегающей финансовой системы", пообещала Европейская комиссия.

Закон ЕС о климатической нейтральности теперь должен получить формальное одобрение Европарламента и стран Евросоюза. Вступить в силу он сможет после опубликования в Официальном журнале ЕС.

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    Поддержка энергосберегающего жилья

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    Автор: Андрей Гурков


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