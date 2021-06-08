 Европол и ФБР сообщили об успехе операции более чем в 100 странах | Новости из Германии о Европе | DW | 08.06.2021

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Европа

Европол и ФБР сообщили об успехе операции более чем в 100 странах

Следователи Европола и профильных ведомств 16 стран с помощью криптотелефонов получили доступ к зашифрованной платформе, используемой преступными бандами по всему миру.

Один из обысков в Германии 7 июня

Один из обысков в Германии 7 июня

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупномасштабной операции на нескольких континентах, направленной против организованной преступности. В ее ходе в 16 странах задержаны более 800 подозреваемых, заявил представитель Европола Филипп Лекуфф во вторник, 8 июня, на пресс-конференции в Гааге.

Более 700 обысков проведено в Европе, Новой Зеландии, Австралии и США, в их рамках конфисковано в общей сложности более 30 тонн наркотиков, в том числе более 8 тонн кокаина, оружие и наличные деньги. Следствие в рамках операции "Троянский щит", которую координировал Европол, шло с участием профильных ведомств 16 стран. 

Следователи получили доступ к зашифрованной платформе, используемой бандами

Расследование было основано на отслеживании коммуникации, ведущейся на криптотелефонах, сообщил в свою очередь Калвин Шиверс из Федерального бюро расследований (ФБР) США.

По его словам, более чем в 100 странах удалось распространить защищенные от прослушки телефоны среди 300 преступных группировок. Затем на протяжении 18 месяцев с их помощью прослушивались телефонные разговоры и отслеживались другие виды коммуникации. В частности, было проверено более 27 млн электронных сообщений.

Таким образом следователям удалось получить доступ к зашифрованной платформе ANOM, использующейся бандами и войти в их чаты. Как отмечается далее в заявлении, с помощью криптотелефонов были раскрыты планы членов мафиозных группировок, преступных кланов и азиатских преступных синдикатов в сферах наркоторговли и отмывания денег, а также планировавшиеся убийства более чем в 100 странах. По данным следователей, тем самым удалось спасти жизни примерно 100 человек.

В Германии проведено более 150 обысков, задержаны более 70 человек

Международная операция проводилась и в Германии, где прошли обыски более чем на 150 объектах, большинство из них расположены в федеральной земле Гессен, заявила Федеральная прокуратура во Франкфурте-на-Майне. В ФРГ задержаны более 70 человек, конфискованы наркотики, оружие, наличные деньги и несколько автомобилей. В операции на территории Германии участвовали около 1500 человек. 

Задержанным вменяется в вину противозаконная торговля наркотиками и оружием с использованием зашифрованных коммуникационных сетей и криптотелефонов.

В операции также участвовали Австрия, Швеция, Дания, Эстония, Литва, Норвегия, Шотландия и Великобритания.

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    Автор: Наталия Королева


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