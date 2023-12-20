Европейский суд отверг иск Абрамовича по поводу санкций ЕС

Роман Абрамович назвал свое включение в санкционный список нарушением его основных прав. Он утверждал, что в оценке ЕС его деятельности была допущена явная ошибка.

Европейский суд в Люксембурге в среду, 20 декабря, отклонил жалобу российского бизнесмена-мультимиллиардера Романа Абрамовича на решение Евросоюза включить его в санкционный список на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.

Абрамович был внесен в черный список ЕС вместе с российскими чиновниками, известными бизнесменами и олигархами в марте 2022 года. В Евросоюзе заявили, что он "имеет давние и тесные связи с Владимиром Путиным", "имел привилегированный доступ к президенту и поддерживал с ним очень хорошие отношения".

По мнению ЕС, эти связи позволили магнату "сохранить его значительное состояние", и, следовательно, "он получил выгоду от российских руководителей, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины". ЕС также указал, что Абрамович, будучи одним из ведущих российских бизнесменов, обеспечивал "существенный источник дохода для правительства России".

Иск Романа Абрамовича

Роман Абрамович подал иск против ЕС об отмене введенных против него санкций в мае прошлого года. Он утверждал, что в оценке Европейского Союза была "явная ошибка", а решение включить его в список является "нарушением основных прав" и "неоправданным вмешательством" в его основные права, закрепленные в законодательстве ЕС.

Из документов Европейского суда также явствует, что Абрамович добивался от ЕС выплаты 1 млн евро своему благотворительному фонду для жертв конфликтов, в том числе в Украине, создаваемому в связи с продажей лондонского футбольного клуба "Челси" за ущерб репутации".

Продажа "Челси" и благотворительный фонд

В мае прошлого года "Челси" был продан за 5 млрд долларов группе владельцев во главе с Тоддом Боли. Из этой суммы 3,08 млрд долларов было передано благотворительной организации Абрамовича.

На прошлой неделе министр Великобритании по делам Европы Лео Докерти заявил, что выручка от продажи заморожена на банковском счете Великобритании, а правительство в настоящее время "проходит процесс создания независимыми экспертами основы для управления деньгами".

По словам Докерти, правительство Великобритании желает, чтобы эти деньги были как можно скорее направлены на помощь Украине. Роман Абрамович, помимо санкционного списка ЕС, фигурирует в санкционном списке Великобритании.

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