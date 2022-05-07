 Абрамович подписал договор о продаже ″Челси″ за 4 млрд фунтов | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2022

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Европа

Абрамович подписал договор о продаже "Челси" за 4 млрд фунтов

После одобрения сделки правительством Великобритании и Премьер-лигой новым владельцем футбольного клуба "Челси" станет американский консорциум.

Российских миллиардер Роман Абрамович

Российских миллиардер Роман Абрамович

Российский миллиардер Роман Абрамович подписал договор о продаже футбольного клуба "Челси" консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боули, пишут британские The Telegraph и The Guardian, а также подтверждает сам клуб.

По данным The Telegraph, сумма сделки составит 4 млрд фунтов стерлингов. 2,5 млрд фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба, кроме того, будущие владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов дополнительных инвестиций в развитие клуба - стадион "Стэмфорд Бридж", футбольную академию и женскую команду, говорится в заявлении "Челси". 

Прежде чем продажа будет официально завершена, американский инвестор должен получить разрешение от правительства Великобритании и от английской футбольной Премьер-лиги. Британские власти должны выдать новую лицензию на продажу клуба, поскольку старая истекает 31 мая. Хотя формально сделка еще не завершена, подписание договора - это самый важный этап продажи, отмечают британские СМИ.

Совладелец бейсбольной команды LA Dodgers и основатель Eldridge Industries Тодд Боули станет основным представителем консорциума в "Челси", хотя самый крупный пакет акций, вероятно, будет принадлежать американской частной инвестиционной компании Clearlake Capital, отмечает The Guradian.

Абрамович обещает отдать выручку от продажи на благотворительность

О том, что Абрамович пытается продать "Челси", стало известно вскоре после начала российского вторжения в Украину. В начале марта Великобритания ввела против российского миллиардера санкции. "Не может быть безопасных гаваней для тех, кто поддерживал жестокое нападение Путина на Украину", - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Заморозка активов Абрамовича фактически означала, что он не сможет продать клуб, а "Челси" столкнется с операционными трудностями. В итоге правительство страны выдало Абрамовичу временную лицензию для его продажи.

Абрамович пообещал, что чистая выручка (2,5 млрд фунтов стерлингов) от сделки пойдет на благотворительность и помощь "жертвам войны". С момента первоначального объявления о продаже команда Абрамовича выбрала высокопоставленных представителей ООН и крупных глобальных благотворительных организаций, которым было поручено сформировать благотворительный фонд и разработать план его деятельности, говорится в заявлении миллиардера.

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    Автор: Клаудиа Ден


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