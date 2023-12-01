ЕЦБ определился с темами для дизайна новых купюр евро

Новый дизайн купюр евро будет посвящен темам "европейская культура", а также "птицы и реки Европы".

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам соцопроса и голосования жителей ЕС определил основной мотив для дизайна новых банкнот евро. Большинство европейцев выбрали тему "европейская культура" для изображения на купюрах, сообщает агентство AFP в четверге, 30 ноября.

Многоступенчатый процесс выбора дизайна новых банкнот евро начался в 2021 году. В репрезентативную фокус-группу ЕЦБ вошли более 23 тыс. европейцев, а еще 360 тыс. ответов были получены через интернет.

Дизайн новых евробанкнот: большинство - за "европейскую культуру"

Из семи предложенных вариантов в обоих случаях большинство проголосовали за мотив "европейская культура", на втором и третье месте соответственно следуют птицы как символ европейской свободы и реки как символ жизни. Совет ЕЦБ сообщил, что решил объединить две этим темы при разработке будущего дизайна.

Регулятор пока занимается подготовкой конкурса на лучший дизайн банкнот. По данным ЕЦБ, победителя выберут не раньше 2026 года, после чего потребуется еще несколько лет, чтобы ввести банкноты в обращение.

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