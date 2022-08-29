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ВаршаваФото: Zhou Nan/Xinhua/picture alliance
Правосудие и законПольша

Европейские судьи оспорят многомиллиардную помощь ЕС Польше

Елизавета Фомина
44 мин. назад

Евросоюз не должен выделять Польше 35 млрд евро, поскольку она ограничивает независимость судебной власти в стране, считают европейские судьи. Они подали иск в Суд ЕС.

https://www.dw.com/ru/evropejskie-sudi-osparivaut-resenie-es-vydelit-polse-35-mlrd-evro/a-62957341

Четыре ведущие европейские ассоциации судей подали иск в Суд ЕС в Люксембурге с требованием отозвать решение Брюсселя о предоставлении Польше финансовой помощи в объеме 35,4 млрд евро. Евросоюз не должен выделять эти средства стране, которая по-прежнему ограничивает независимость судебной власти, заявили истцы в воскресенье, 28 августа.

Речь идет о помощи, которую Евросоюз намеревался предоставить Польше из своих фондов для борьбы с последствиями пандемии коронавируса еще в 2021 году. Однако из-за спорной судебной реформы в Польше Еврокомиссия, а затем и министры финансов стран ЕС одобрили предоставление этих средств с задержкой - лишь в июне текущего года.

Как сообщалось, взамен правительство в Варшаве взяло на себя обязательства относительно независимости судебной власти. Однако, по мнению ассоциаций судей, подавших иск в Европейский суд, требования, выдвинутые Евросоюзом Польше, "ниже тех, что необходимы для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной власти".

Судебная реформа в Польше

В июне президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о судебной реформе, в соответствии с которыми была упразднена дисциплинарная палата Верховного суда страны . Роспуск этой палаты был одним из условий Еврокомиссии для выделения Польше 35 млрд евро. При этом подписанный Дудой закон предусматривает создание вместо дисциплинарной палаты другого органа - Профессиональной палаты ответственности, 11 членов которой назначаются президентом. Критики правящей польской партии сочли реформу поверхностной.

Дисциплинарная палата Верховного суда была создана в Польше в 2018 году по инициативе правящей консервативной партии "Право и справедливость". Реформа фактически наделила правительство правом назначать и отправлять в отставку судей.

Палата состояла из судей, отобранных Национальным судебным советом, членов которого назначал парламент. Она могла проводить разбирательства дисциплинарных взысканий против судей и прокуроров, а по итогам этих разбирательств отстранять от должности членов Верховного суда. 

Критика Евросоюза

С критикой реформы выступили как многие политики и активисты внутри страны, так и Евросоюз, обвинивший польские власти в контроле над судебной системой страны. В 2020 году Суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить действие норм о дисциплинарной палате. В октябре 2021 года тот же суд наложил на Польшу штраф в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднении структуры.

Польское правительство сначала пообещало распустить этот орган в ближайшие месяцы, но затем отказалось это делать, сославшись на решение Конституционного суда страны о верховенстве положений конституции Польши над европейским правом. После эскалации конфликта в октябре прошлого года по всей стране прошли многотысячные акции протеста сторонников сохранения Польши в составе Евросоюза.

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