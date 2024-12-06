  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
НаукаЕвропа

Ракета Vega-C со спутником стартовала с космодрома Куру

Екатерина Венкина
6 декабря 2024 г.

Старт Vega-C открывает новую страницу для Европейского космического агентства. Европе приходится выдерживать жесткую конкуренцию со SpaceX Илона Маска.

https://p.dw.com/p/4nom0
Старт Vega-C
Старт Vega-C (фото из архива)Фото: RONAN LIETAR/AFP

Ракета-носитель Vega-C со спутником Sentinel-1C, предназначенным для Copernicus  - флагманской программы Европейского Союза по наблюдению за Землей, - стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане впервые с декабря 2022 года, когда дебютная коммерческая миссия потерпела неудачу. Запуск в четверг, 5 декабря, произвела европейская компания Arianespace.

"Параметры на борту в норме", - отметил операционный менеджер полигона Жан-Фредерик Аласа в диспетчерской Гвианского космического центра.

"Важный день для Италии и Европы. Vega-C вернулась", - привело слова Теодоро Валенте, главы Итальянского космического агентства ASI агентство Reuters. ASI - главный участник программы Vega.

Конкуренция со SpaceX

Европа приходится выдерживать жесткую конкуренцию с частной американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, напомнило Reuters.

Два года назад из-за сбоя в работе двигателя на орбиту не были выведены спутники дистанционного зондирования Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Отказ от сотрудничества с Роскосмосом

Нынешний запуск открывает новую страницу для Европейского космического агентства. Его сотрудничество с Роскосмосом и использование ракеты-носителя среднего класса "Союз" было остановлено после начала войны РФ в Украине в феврале 2022 года.

По словам Валенте, запуск Vega-C стал "шагом вперед в восстановлении самостоятельности Европы в доступе к космосу".

Vega-C - ракета высотой почти 35 м и весом 210 тонн. Она может вывести около 2300 кг груза на опорную 700-километровую полярную орбиту.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Орбитальная станция "Мир", снимок NASA

30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет космической станции "Мир": как это было

30 лет назад СССР осуществил свою мечту и вывел в космос орбитальную станцию. Комплекс "Мир" находился на околоземной орбите 15 лет и пережил за это время немало событий. DW предлагает вспомнить, как это было.
Наука19 февраля 2016 г.6 фото
external

В Германии выбирают первую женщину-астронавта (20.04.2017)

В Германии выбирают первую женщину-астронавта (20.04.2017)

Инза Тиле-Айх и Никола Бауман вошли в "шорт-лист" конкурса на звание первой женщины-астронавта Германии. Победительница полетит на Международную космическую станцию.
Общество20 апреля 2017 г.02:35 мин.
Европейский радиолокационный спутник Sentinel-1A

Семь услуг, которые нам оказывают спутники

Семь услуг, которые нам оказывают спутники

Космические аппараты стоят огромных денег. Один только старт "съедает" минимум 100 миллионов евро. Но эти инвестиции оправдываются. Без спутников наша жизнь в корне бы изменилась.
Технологии10 марта 2016 г.
Показать еще