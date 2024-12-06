Ракета Vega-C со спутником стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega-C со спутником Sentinel-1C, предназначенным для Copernicus - флагманской программы Европейского Союза по наблюдению за Землей, - стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане впервые с декабря 2022 года, когда дебютная коммерческая миссия потерпела неудачу. Запуск в четверг, 5 декабря, произвела европейская компания Arianespace.

"Параметры на борту в норме", - отметил операционный менеджер полигона Жан-Фредерик Аласа в диспетчерской Гвианского космического центра.

"Важный день для Италии и Европы. Vega-C вернулась", - привело слова Теодоро Валенте, главы Итальянского космического агентства ASI агентство Reuters. ASI - главный участник программы Vega.

Конкуренция со SpaceX

Европа приходится выдерживать жесткую конкуренцию с частной американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, напомнило Reuters.

Два года назад из-за сбоя в работе двигателя на орбиту не были выведены спутники дистанционного зондирования Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Отказ от сотрудничества с Роскосмосом

Нынешний запуск открывает новую страницу для Европейского космического агентства. Его сотрудничество с Роскосмосом и использование ракеты-носителя среднего класса "Союз" было остановлено после начала войны РФ в Украине в феврале 2022 года.

По словам Валенте, запуск Vega-C стал "шагом вперед в восстановлении самостоятельности Европы в доступе к космосу".

Vega-C - ракета высотой почти 35 м и весом 210 тонн. Она может вывести около 2300 кг груза на опорную 700-километровую полярную орбиту.