Европе не хватает газа: "Газпром" ведет двойную игру? (28.12.2021)

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В Европе растут сомнения в надежности "Газпрома" как поставщика энергоносителей. Американцы наращивают поставки сжиженного газа в ЕС.
По словам вице-премьера РФ Александра Новака, Россия ожидает сертификации "Северного потока - 2" в первой половине 2022 года.
Анналена Бербок не считает "СП-2" сугубо экономическим проектом. А замглавы фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвал ослабить зависимость Германии от газа из РФ, напомнив о сжиженном газе США и ветроэнергетике.
Первая и вторая нитки газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением, заявил Алексей Миллер во время совещания у Владимира Путина на тему отопительного сезона.
Кризис у границ Украины разворачивается на фоне чрезвычайно высоких цен на энергоносители. РФ использует газ как политический инструмент, считает Жозеп Боррель.
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