 Европе не хватает газа: ″Газпром″ ведет двойную игру? (28.12.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 28.12.2021

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Европе не хватает газа: "Газпром" ведет двойную игру? (28.12.2021)

В Европе растут сомнения в надежности "Газпрома" как поставщика энергоносителей. Американцы наращивают поставки сжиженного газа в ЕС.

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