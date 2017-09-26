Европарламент потребует от Ле Пен и ее коллег вернуть 617 тысяч евро

Европарламент собирается в ближайшее недели потребовать от председательницы партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и ряда других ее соратников вернуть ошибочно выплаченные им суммы. Это 617 тысяч евро, сообщает в воскресенье, 17 апреля, агентство AFP.

Французская прокуратура в марте получила от европейского ведомства по борьбе с мошенничеством Olaf отчет о подозрения Марин Ле Пен в "злоупотреблении доверием" и нецелевом расходовании средств. Фигуранты расследования: сама политик, а также ее отец Жан-Марин Ле Пен, его соратник Бруно Гольниш и бывший партнер Марин Ле Пен Луи Элиот. Утверждается, что они могли использовать полученные от Европарламента деньги на национальные политические цели и личные расходы.

Согласно отчету, с 2004 по 2017 годы Марин Ле Пен присвоила около 137 тысяч евро из денег, которые получила от европейских парламентариев. по данным газеты Le Figaro, в 2010 году она потратила пять тысяч евро на гостиничные номера для 13 членов своей партии, которые приехали участвовать в конференции о европейских регионах. По словам одного из них, на самом деле они собирались обсуждать внутрипартийные дела. Он рассказал следователям, что Ле Пен тогда повесила флаг Евросоюза, чтобы сфотографироваться на его фоне, а потом велела коллегам "убрать это дерьмо".

Марин Ле Пен вышла вовторой тур президентских выборов во Франции: действующий глава страны Эмманюэль Макрон набрал более 27 процентов голосов, она - более 24 процентов. Второй тур пройдет 24 апреля.

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