Европарламент и Рада подписали меморандум о взаимопонимании

Председатели Европарламента и Верховной Рады Украины встретились в Брюсселе. В парламенте ЕС назвали меморандум важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в ЕС.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во вторник, 28 ноября, подписали обновленный меморандум о взаимопонимании между украинским и европейским парламентами.

"Я начинаю рабочий визит в Бельгию. Основная цель - мобилизация усилий для продвижения важных решений, связанных с европейской интеграцией Украины и началом переговоров о вступлении. Мы также готовимся подписать меморандум о взаимопонимании между Радой и Европейским парламентом. Это важный документ", - прокомментировал официальный визит в Брюссель Стефанчук.

"Важный шаг в укреплении партнерства"

В Брюсселе подписание меморандума назвали "важным шагом в укреплении многомерного партнерства" и "важнейшим элементом подготовки украинских политических институтов к интеграции в ЕС". Конференция председателей Европарламента вновь заявила, что поддерживает решение Европейского совета предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Кроме того, Брюссель заверил Киев в поддержке в преодолении развязанной Россией войны.

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