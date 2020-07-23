Еврокомиссия выплатила Украине 600 млн евро помощи

Еврокомиссия (ЕК) от имени ЕС выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба ЕК в среду, 9 декабря. Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис в этой связи отметил, что данный шаг демонстрирует важность Украины для Европы.

"Украина по-прежнему занимает важное место в европейской повестке дня. Это наша соседняя страна, и она является частью Европы. Мы привержены предоставлению политической, финансовой и технической поддержки, особенно в это время кризиса, в качестве ответа на пандемию COVID-19 и преодоление ее социальных и экономических последствий", - сказал Домбровскис.

Он также отметил, что первый транш чрезвычайной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро "подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше постоянное тесное сотрудничество". "Я желаю правительству Украины в 2021 году выполнить свою программу реформ, чтобы улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул зампред ЕК.

Деньги в обмен на реформы

Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи Киеву - кредит на сумму в 1,2 млрд евро. Учитывая экстренный характер этой помощи, половину средств Брюссель согласился выплатить сразу, а для получения второй половины Украина должна провести целый ряд реформ.

В числе прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей, ужесточить борьбу с коррупцией и улучшить деловую среду и управление госпредприятиями.

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