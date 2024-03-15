Еврокомиссия представила новые меры по развитию оборонпрома

Европейская комиссия в пятницу, 15 марта, объявила о трех новых мерах по развитию европейской оборонной промышленности. Общая сумма бюджета этих программ составляет почти два миллиарда евро.

Во-первых, Еврокомиссия выделяет 513 млн евро из бюджетов ЕС и Норвегии на развитие производства боеприпасов, предусмотренных Законом о поддержке производства боеприпасов. Предполагается, что благодаря этому плану оборонная промышленность в Евросоюзе сможет нарастить мощности по производству снарядов до 2 млн в год к концу 2025 года.

Эту задачу будут решать более 30 отобранных Брюсселем проектов в пяти направлениях: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификация испытаний и ремонта. При этом особый упор делается на первых двух сферах, которые пока являются узкими местами в производстве боеприпасов - на них будет направлено три четверти финансирования. Конкретно программа будет поддерживать проекты, увеличивающие годовые производственные мощности более чем на 10 000 тонн пороха и более чем на 4300 тонн взрывчатых веществ. Подписание грантовых соглашений с отобранными кандидатами ожидается в мае 2024 года.

Во-вторых, Еврокомиссия представила программу укрепления оборонной промышленности в ЕС посредством общих закупок и запустила соответствующие конкурсы. Рабочая программа с бюджетом 310 млн евро поддерживает общие закупки в трех областях: боеприпасы (в том числе снаряды и ракеты), противовоздушная и противоракетная оборона, поддержка действующих и замена устаревших систем вооружений. Программа предполагает, что государства-члены Евросоюза могут назначить Украину и Молдову получателями определенного количества оборонной продукции в рамках совместных закупок. Страны ЕС могут подавать совместные заявки до 25 июля 2024 года.

В-третьих, Еврокомиссия отводит 1,1 млрд евро из Европейского оборонного фонда на развитие проектов ЕС в области оборонных исследований и разработок. Рабочая программа предусматривает финансирование проектов в важнейших оборонных областях, включая противодействие гиперзвуковым ракетам, разработку воздушных и наземных беспилотных аппаратов, а также обеспечение безопасной космической связи. Программа готовит почву для создания оборонных систем следующего поколения, таких как вертолеты и грузовые самолеты среднего размера. Срок подачи предложений - 5 ноября 2024 года.

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