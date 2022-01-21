 Еврокомиссар заявила о деэскалации на границе между странами ЕС и Беларусью | Новости из Германии о Европе | DW | 21.01.2022

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Европа

Еврокомиссар заявила о деэскалации на границе между странами ЕС и Беларусью

Побывав на границе между Литвой и Беларусью, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон констатировала, что ситуация с мигрантами разрядилась. Тем не менее она призывает не терять бдительности.

Противостояние мигрантов и польских пограничников на польско-белорусской границе, ноябрь 2021 года

По оценке еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, в ситуации с потоком мигрантов на границе ЕС с Беларусью спало напряжение. "Сейчас мы имеем явную деэскалацию ситуации", - заявила она в пятницу, 21 января, на конференции Вильнюсе.

По мнению Юханссон, правитель Беларуси Александр Лукашенко, "похоже, потерял интерес к использованию мигрантов" в собственных целях. Тем не менее, подчеркнула еврокомиссар, важно и впредь сохранять бдительность.

Еврокомиссар: выдворение незаконно

В то же время комиссар ЕС по внутренним делам, посетившая границу между Литвой и Беларусью, подчеркнула, что выдворение мигрантов с территории ЕС является незаконным: "Люди имеют право просить убежище". По данным гуманитарных организаций, только на границе между Литвой и Беларусью с территории Евросоюза было выдворено около 8200 человек.

Юханссон также высказалась против строительства пограничных заборов, которые Литва, Латвия и Польша возвели после того, как прошлым летом к границам ЕС белорусские власти начали доставлять беженцев с Ближнего Востока. "Если государства-члены хотят строить заборы, они могут это делать, но позиция Еврокомиссии уже давно заключается в том, чтобы не финансировать стены или заборы с колючей проволокой", - подчеркнула еврокомиссар по внутренним делам.

Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе - в отместку за санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом из-за фальсификаций на президентских выборах летом 2020 года.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


Смотреть видео 26:01

Мигранты нон грата на границе Польши с Беларусью, или Почему у ЕС нет единой миграционной политики

Контекст

Комментарий: Польша vs Беларусь - между цинизмом и лицемерием

Ситуация на польско-белорусской границе становится все более напряженной, а тон сторон - все более резким. ЕС беспомощен, а Минск и Варшава используют ситуацию в своих целях, считает Барбара Везель.  

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