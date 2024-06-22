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Евро-2024: Грузия и Чехия сыграли вничью

Кирилл Шестаков
22 июня 2024 г.

Матч между сборными Грузии и Чехии завершился ничьей 1:1. Обе команды лишатся возможности выйти в плей-офф, если не победят в следующем туре.

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Матч между сборными Грузии и Чехии в рамках Евро-2024
Матч между сборными Грузии и Чехии в рамках Евро-2024Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Сборная Грузии по футболу в своем втором матче на проходящем в Германии чемпионате Европы сыграла вничью со сборной Чехии 1:1. Несмотря на заметное преимущество чехов в первом тайме, он завершился в пользу грузин. В добавленное время в ворота чешской сборной был назначен пенальти после того, как мяч попал в руку защитника Робина Гранача. Удар с 11-метровой отметки успешно реализовал нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе.

Во втором тайме сборная Чехия продолжила давление на ворота голкипера Георгия Мамардашвили, и на 59-й минуте их усилия увенчались успехом: мяч влетел в ворота от груди Патрика Шика.

После двух туров Чехия и Грузия имеют в своем активе по одному очку и занимают предпоследнее и последнее места в своей группе соответственно. В случае любого исхода, кроме победы, в последнем туре обе эти команды лишатся возможности выйти в плей-офф. Грузинская сборная проведет свой следующий матч 26 июня против сборной Португалии, Чехия в этот же день сыграет против Турции.

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