Грузия в своем дебютном матче Евро-2024 проиграла Турции 1:3

Сборная Грузии впервые в истории играет на крупном международном турнире. Пробиться в финальную часть Евро-2024 она сумела лишь через плей-офф Лиги наций УЕФА, победив в стыковых матчах Грецию и Люксембург.

Сборная Грузии по футболу в своем первом матче на проходящем в Германии чемпионате Европы проиграла соперникам из Турции 1:3. Встреча проходила во вторник, 18 июня, на стадионе в Дортмунде, временами под проливным дождем.

С первых же минут матча турецкие подопечные итальянского тренера Винченцо Монтеллы повели осаду ворот Георгия Мамардашвили, грузинские футболисты изредка отвечали быстрыми, но не опасными для соперников контратаками. К середине тайма турецкий прессинг принес успех: на 25-й минуте защитник Мерт Мюлдюр ударом с лета с линии штрафной послал мяч в левую от Мамардашвили "девятку". Через полторы минуты полузащитник Кенан Йылдыз после прострела забил второй гол, но судья Факундо Тельо отменил его, так как видеопомощник зафиксировал офсайд.

После этого грузинские футболисты заиграли заметно активнее и острее, на 32-й минуте хавбек Георгий Кочорашвили ложными финтами в турецкой штрафной запутал защитника, отдал пас нападающему Жоржу Микаутадзе, и тот в одно касание отправил мяч в ближний угол, сравняв счет. Первый тайм закончился вничью - 1:1.

Во втором тайме обе команды попеременно шли в атаку, острые ситуации возникали у ворот как Георгия Мамардашвили, так и Мерта Гюнока. На 65-й минуте самый молодой игрок в нынешнем составе сборной Турции - 19-летний Арда Гюлер, получивший на родине прозвище "турецкий Месси", дальним ударом вывел свою команду вперед - 2:1. В добавленное время вышедший на замену полузащитник Мухеммед Керем Арктюркоглу, воспользовавшись тем, что Мамардашвили в ходе последней атаки сборной Грузии прибежал к турецкой вратарской площадке, совершил рывок и послал мяч в пустые ворота - 3:1.

До сих пор сборная Турции на старте каждого из пяти своих финальных турниров чемпионата Европы терпела поражения.

Грузию на Евро-2024 считают командой-андердогом

Сборную Грузии на этом турнире считают командой-андердогом: она играет на крупном международном турнире впервые в истории. Пройти в финальную часть Евро-2024 грузинам удалось лишь через плей-офф, победив Грецию (по серии послематчевых пенальти) и Люксембург. В свою очередь сборная Турции выступает в финальном турнире европейского первенства уже шестой раз, ее лучшим достижением были бронзовые медали на Евро-2008. На прошлом чемпионате Европы турки потерпели три поражения в трех матчах, забив всего один мяч, и заняли последнее место в группе.

В нынешнем году команда Турции не одерживала еще ни одной победы. Из пяти последних матчей, предшествовавших Евро-2024, она проиграла три и два свела вничью. Сборная Грузии в семи последних матчах одержала пять побед, одну встречу завершила ничьей и одну - против сборной Испании - проиграла.

Чемпионат Европы по футболу в Германии

В рамках Евро-2024 состоится в общей сложности 51 матч на 10 стадионах Германии. Больше всего игр - по шесть - примут футбольные арены в Берлине, Мюнхене и Дортмунде. На крупнейшей из них - Олимпийском стадионе в Берлине - пройдет и финал турнира.

По пять игр состоятся на стадионах Штутгарта, Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта и Кельна, по четыре - в Лейпциге и Гельзенкирхене.