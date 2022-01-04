 Евро продолжает падать по отношению к доллару | Экономические новости из Германии | DW | 14.07.2022

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Экономика

Евро продолжает падать по отношению к доллару

Два дня назад впервые за 20 лет курсы евро и доллара сравнялись. Вчера американская валюта ненадолго поднялась выше европейской. Сегодня снижение евро продолжилось на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны.

Монета евро и долларовые купюры

Курс евро продолжает снижаться по отношению к доллару. В четверг, 14 июля, курс единой европейской валюты упал до 0,9952 доллара, что заметно ниже паритета с американской валютой, зафиксированного двумя днями ранее впервые за 20 лет.

Накануне обменный курс евро лишь ненадолго опустился ниже отметки в 1 доллар США на фоне ухудшения экономических перспектив еврозоны, возможности полного прекращения поставок российского газа в Европу, а также, как отмечает агентство dpa, нерешительности Европейского центробанка (ЕЦБ) в борьбе с высокой инфляцией.

Между тем, чтобы сдержать инфляцию, ЕЦБ уже повысил ставки по кредитам и планирует делать это и дальше. Однако Федеральная резервная система США (ФРС) принимает аналогичные меры намного быстрее, что способствует укреплению доллара.

Падение курса европейской валюты ускорилось на фоне выхода данных об инфляции в США. В июне потребительские цены в стране выросли на 9,1 процента в годовом выражении. Это самый высокий показатель с 1981 года. Очередной скачок инфляции в США повышает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Последний раз доллар и евро были в паритете в 2002 году, после выпуска европейских банкнот и монет.

Смотрите также:

  • Ив Мерш представляет новую купюру 50 евро

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    Новая банкнота

    Член правления Европейского центрального банка Ив Мерш представил 5 июля во Франкфурте-на-Майне новую банкноту достоинством 50 евро. Она прочнее и лучше защищена, чем та, которая находится в обращении сейчас. Как вообще делают в Европе деньги?

  • Хлопок

    Как делают деньги в Европе

    Хлопок секретного состава

    Основной материал для изготовления купюр 50 евро - хлопок. Он долговечнее и прочнее обычной бумаги. Хлопок отбеливают, промывают и перерабатывают в бумажную массу, точный состав которой держат в секрете. Специальные машины перерабатывают массу в длинные рулоны бумаги. На этом этапе бумага уже содержит некоторые из многочисленных степеней защиты, вроде водяных знаков и защитных нитей.

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    Как делают деньги в Европе

    Кто рисует деньги

    Райнхольд Герстетер отвечает за дизайн банкнот евро. Немецкий художник-график рисовал еще портреты, которые были отпечатаны на последних немецких марках. Изображения на новых купюрах евро посвящены различным европейским эпохам: на купюре 5 евро изображена античная арка, на других - символы романтизма, готики, ренессанса, барокко и периода индустриализации.

  • Купюра 20 евро

    Как делают деньги в Европе

    Серьезная защита

    Ученые придумали свыше десяти различных степеней защиты евро от подделки, чтобы осложнить жизнь фальшивомонетчикам. Одна из используемых хитростей - голограмма, которая наносится на бумагу для денежных купюр.

  • Купюра 500 евро

    Как делают деньги в Европе

    500 евро стоит 16 центов

    Стоимость производства одной купюры колеблется от 7 до 16 центов - чем выше номинал денег, тем дороже производство, поскольку размер самих купюр увеличивается, и растет число степеней защиты.

  • Типография, печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Цифры меняют цвет

    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

    Как делают деньги в Европе

    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


Смотреть видео 02:09

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