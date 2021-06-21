Евро-2020: Украина проиграла Австрии 0:1

Команда Украины уступила 0:1 сборной Австрии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Этот результат позволил австрийцам занять 2-е место в группе C и выйти в 1/8 финала первенства. Игра состоялась в понедельник, 21 июня, на стадионе "Националь" в румынском Бухаресте. Автором победного гола стал на 21-й минуте нападающий Кристоф Баумгартнер.

В этот же день команда Нидерландов, разгромив со счетом 3:0 сборную Северной Македонии, заняла первое место в группе C с девятью очками.

Финальная стадия Евро-2020 (чемпионат был отменен в 2020 году из-за пандемии и перенесен на 2021 год) проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи принимают 11 городов в разных странах Европы, в том числе Санкт-Петербург.

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