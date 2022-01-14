 Эти глаза напротив: что и как видят животные (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.01.2022

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Культура и стиль жизни

Эти глаза напротив: что и как видят животные (фотогалерея)

Многие животные и птицы обладают уникальным зрением. Они видят намного лучше людей.

  • Хамелеон на острове Мадагаскаре в Индийском океане

    Мир глазами животных

    Глаза с круговым обозрением

    Хамелеон может двигать каждым глазом по-отдельности. Его глаза расположены по бокам головы, что дает животному возможность кругового обзора почти на 360 градусов. Эти рептилии выворачивают глаза так далеко вперед, что могут одновременно иметь два поля зрения. Таким образом хамелеон может очень точно оценить расстояние до добычи, прежде чем схавтить ее своим липким языком.

  • Европейский крот

    Мир глазами животных

    Слеп как крот

    Неужели кроты ничего не видят? Есть ли у них вообще глаза? Да! Но размером они с булавочную головку и спрятаны под шерстью. Глаза для крота не так важны, ведь он живет в основном под землей. Крот различает только свет и тьму. Но у него очень сильное чувство осязания и обоняния, он хорошо слышит и чует свою добычу.

  • Орел

    Мир глазами животных

    Глаз со встроенным биноклем

    Орел может заметить добычу даже с высоты нескольких километров. В сетчатке глаза у птицы есть клетки, известные как колбочки. Их у нее примерно в пять раз больше, чем у человека. Они отвечают за восприятие движений и цветовую гамму. Глаза расположены по бокам, так что у птицы прекрасный панорамный вид. Кроме того, ее глаза могут фокусировать взгляд на периферию всего поля зрения.

  • Паук-скакунчик

    Мир глазами животных

    Могут ли эти глаза лгать?

    Для своих врагов пауки-скакуны не так забавны, как может показаться на первый взгляд. Они прячутся на стенах или на полу и прыгают на свою добычу. Они видят на расстоянии примерно от 20 до 30 сантиметров. Всего у пауков-скакунов восемь глаз, четыре спереди и по два по бокам, и они могут видеть в трехмерном изображении и в цвете. У них, пожалуй, лучшие глаза из всех паукообразных.

  • Муха-журчалка

    Мир глазами животных

    Когда тысячи глаз сливаются воедино

    Нет, это не акустические динамики. Справа и слева от головы мухи-журчалки расположены довольно сложные по своему строению глаза. Они состоят из тысяч отдельных глаз, так называемых омматидий. У стрекозы их около 30 тысяч. Глаз мухи может фиксировать 300 изображений в секунду, а глаз человека - всего 60. Соответственно, реакция насекомого такая быстрая, что его очень трудно поймать.

  • Страус

    Мир глазами животных

    Большие глаза, но маленький мозг

    У африканского страуса самые большие глаза из всех животных, обитающих на суше. Они могут достигать пяти сантиметров в длину. Эти глаза даже больше, чем глаза слона. Несмотря на то, что мозг птицы довольно мал, ее сенсорный орган выполняет очень важные функции. Страус может узнавать других животных на расстоянии около трех с половиной километров!

  • Кошка с зелеными глазами

    Мир глазами животных

    Почему у кошек в темноте глаза светятся?

    Глаза кошек, пожалуй, одни из самых захватывающих среди животных. Зрачки не круглые, а скорее щелевидные. В темноте эти зрачки могут расширяться до девяноста процентов поверхности глаза. Поэтому кошка может поглощать много света и хорошо видеть даже в темноте. А глаза светятся в темноте, потому что их глазное дно представляет собой зеркальный слой.

  • Голова жирафа

    Мир глазами животных

    Глаза, как после макияжа!

    У жирафов не только большой рост, но и большие карие глаза и густые черные ресницы, которые защищают их от пыли и опасных веток. Из всех животных саванны у них лучшее зрение. Они могут закрыть глаза по отдельности, словно подмигивая одним из них. Мало того, у них отличный обзор с высоты до шести метров.

  • Глаза призрачного краба

    Мир глазами животных

    Глаза как антенны

    Призрачных крабов можно увидеть на многих пляжах Тихого океана. В основном они активны только по ночам. Их большие глаза расположены на удлиненных стеблях. В передней части их панцирей есть специальные углубления для глаз. Краб, если это необходимо, может просто спрятать в них свои глаза.

  • Окунь с заостренной головой

    Мир глазами животных

    Плохое зрение

    Большинство рыб от природы близоруки. Они могут четко видеть только то, что находится примерно на расстоянии одного метра. Их глаза функционируют аналогично человеческим, но линзы жесткие и имеют сферическую форму. Если они хотят увидеть что-то вдалеке, то им приходится сдвигать всю линзу назад с помощью специального мускула. Иногда это помогает им своевременно заметить опасность.

  • Австралийская овчарка с глазами разного цвета

    Мир глазами животных

    Иногда причина генетическая

    Глаза разного цветы - иногда генетический подарок от родителей. Нередко глаза разного цвета встречаются среди австралийских овчарок и пастушьих собак, а также среди бордер-колли или у породы сибирские хаски. У них так называемая врожденная гетерохромия радужной оболочки одного глаза. У других пород собак это может быть следствием или признаком заболевания.

    Автор: Гудрун Хайзе, Виктор Вайц


  • Хамелеон на острове Мадагаскаре в Индийском океане

    Мир глазами животных

    Глаза с круговым обозрением

    Хамелеон может двигать каждым глазом по-отдельности. Его глаза расположены по бокам головы, что дает животному возможность кругового обзора почти на 360 градусов. Эти рептилии выворачивают глаза так далеко вперед, что могут одновременно иметь два поля зрения. Таким образом хамелеон может очень точно оценить расстояние до добычи, прежде чем схавтить ее своим липким языком.

  • Европейский крот

    Мир глазами животных

    Слеп как крот

    Неужели кроты ничего не видят? Есть ли у них вообще глаза? Да! Но размером они с булавочную головку и спрятаны под шерстью. Глаза для крота не так важны, ведь он живет в основном под землей. Крот различает только свет и тьму. Но у него очень сильное чувство осязания и обоняния, он хорошо слышит и чует свою добычу.

  • Орел

    Мир глазами животных

    Глаз со встроенным биноклем

    Орел может заметить добычу даже с высоты нескольких километров. В сетчатке глаза у птицы есть клетки, известные как колбочки. Их у нее примерно в пять раз больше, чем у человека. Они отвечают за восприятие движений и цветовую гамму. Глаза расположены по бокам, так что у птицы прекрасный панорамный вид. Кроме того, ее глаза могут фокусировать взгляд на периферию всего поля зрения.

  • Паук-скакунчик

    Мир глазами животных

    Могут ли эти глаза лгать?

    Для своих врагов пауки-скакуны не так забавны, как может показаться на первый взгляд. Они прячутся на стенах или на полу и прыгают на свою добычу. Они видят на расстоянии примерно от 20 до 30 сантиметров. Всего у пауков-скакунов восемь глаз, четыре спереди и по два по бокам, и они могут видеть в трехмерном изображении и в цвете. У них, пожалуй, лучшие глаза из всех паукообразных.

  • Муха-журчалка

    Мир глазами животных

    Когда тысячи глаз сливаются воедино

    Нет, это не акустические динамики. Справа и слева от головы мухи-журчалки расположены довольно сложные по своему строению глаза. Они состоят из тысяч отдельных глаз, так называемых омматидий. У стрекозы их около 30 тысяч. Глаз мухи может фиксировать 300 изображений в секунду, а глаз человека - всего 60. Соответственно, реакция насекомого такая быстрая, что его очень трудно поймать.

  • Страус

    Мир глазами животных

    Большие глаза, но маленький мозг

    У африканского страуса самые большие глаза из всех животных, обитающих на суше. Они могут достигать пяти сантиметров в длину. Эти глаза даже больше, чем глаза слона. Несмотря на то, что мозг птицы довольно мал, ее сенсорный орган выполняет очень важные функции. Страус может узнавать других животных на расстоянии около трех с половиной километров!

  • Кошка с зелеными глазами

    Мир глазами животных

    Почему у кошек в темноте глаза светятся?

    Глаза кошек, пожалуй, одни из самых захватывающих среди животных. Зрачки не круглые, а скорее щелевидные. В темноте эти зрачки могут расширяться до девяноста процентов поверхности глаза. Поэтому кошка может поглощать много света и хорошо видеть даже в темноте. А глаза светятся в темноте, потому что их глазное дно представляет собой зеркальный слой.

  • Голова жирафа

    Мир глазами животных

    Глаза, как после макияжа!

    У жирафов не только большой рост, но и большие карие глаза и густые черные ресницы, которые защищают их от пыли и опасных веток. Из всех животных саванны у них лучшее зрение. Они могут закрыть глаза по отдельности, словно подмигивая одним из них. Мало того, у них отличный обзор с высоты до шести метров.

  • Глаза призрачного краба

    Мир глазами животных

    Глаза как антенны

    Призрачных крабов можно увидеть на многих пляжах Тихого океана. В основном они активны только по ночам. Их большие глаза расположены на удлиненных стеблях. В передней части их панцирей есть специальные углубления для глаз. Краб, если это необходимо, может просто спрятать в них свои глаза.

  • Окунь с заостренной головой

    Мир глазами животных

    Плохое зрение

    Большинство рыб от природы близоруки. Они могут четко видеть только то, что находится примерно на расстоянии одного метра. Их глаза функционируют аналогично человеческим, но линзы жесткие и имеют сферическую форму. Если они хотят увидеть что-то вдалеке, то им приходится сдвигать всю линзу назад с помощью специального мускула. Иногда это помогает им своевременно заметить опасность.

  • Австралийская овчарка с глазами разного цвета

    Мир глазами животных

    Иногда причина генетическая

    Глаза разного цветы - иногда генетический подарок от родителей. Нередко глаза разного цвета встречаются среди австралийских овчарок и пастушьих собак, а также среди бордер-колли или у породы сибирские хаски. У них так называемая врожденная гетерохромия радужной оболочки одного глаза. У других пород собак это может быть следствием или признаком заболевания.

    Автор: Гудрун Хайзе, Виктор Вайц


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Многие животные и птицы обладают уникальным зрением. Они видят намного лучше, чем люди.  

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