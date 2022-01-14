Эти глаза напротив: что и как видят животные (фотогалерея)

Мир глазами животных

Могут ли эти глаза лгать?

Для своих врагов пауки-скакуны не так забавны, как может показаться на первый взгляд. Они прячутся на стенах или на полу и прыгают на свою добычу. Они видят на расстоянии примерно от 20 до 30 сантиметров. Всего у пауков-скакунов восемь глаз, четыре спереди и по два по бокам, и они могут видеть в трехмерном изображении и в цвете. У них, пожалуй, лучшие глаза из всех паукообразных.