Эстония пообещала Украине военную помощь на 20 млн евро

О выделении нового пакета помощи Украине объявил в ходе визита в Киев министр обороны Эстонии Певкур. Премьер Эстонии Каллас призвала каждую из стран ЕС выделить на помощь Киеву по 0,25 процента ВВП.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, в ходе визита в Киев, пообещал Украине новый пакет военной помощи. Балтийская страна ЕС и НАТО предоставит украинской армии вооружения и оснащение на сумму в 20 млн евро, Певкур проинформировал об этом украинского коллегу Рустема Умерова, сообщило министерство обороны в Таллине в четверг, 21 марта.

В эстонский пакет помощи в числе прочего войдут противотанковые орудия, взрывчатка, различные виды боеприпасов, снайперское снаряжение и противогазы. "Мы составили пакет таким образом, чтобы Украина получила максимальную пользу, но чтобы в результате не пострадала обороноспособность Эстонии", - сказал Певкур. Он отметил, что необходимость такой помощи стала очевидна после того, как Умеров проинформировал его о ситуации на поле боя.

По словам эстонского министра, на фоне приближающегося лета стало ясно, что Украина насущно нуждается прежде всего в боеприпасах, системах ПВО, запчастях и электронном военном оборудовании.

Эстония предложила странам ЕС выделить 0,25% ВВП на помощь Украине

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала каждую из стран Евросоюза выделить на военную помощь Киеву не менее 0,25 процента своего ВВП. Это позволит Украине одержать победу над Россией, заявила она на саммите ЕС в Брюсселе. Каллас также поддержала предложение Еврокомиссии передать большую часть прибыли от замороженных российских активов на закупку вооружений для Украины.

По данным Института мировой экономики в Киле, Эстония в настоящее время выделяет почти 3,6 процента ВВП на помощь Украине - больше любой другой страны. Германия выделяет на поддержку Киева 0,6 процента ВВП, а Франция, Италия и Испания - лишь 0,07 процента.

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