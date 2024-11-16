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Эстония направит в Украину новый пакет военной помощи

Павел Мыльников
16 ноября 2024 г.

Составленный из резервов эстонской армии пакет помощи Киеву включает военно-морскую форму, приборы для наблюдения, средства баллистической защиты и боеприпасы.

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Эстонские военнослужащие на маневрах НАТО
Эстонские военнослужащие на маневрах НАТОФото: Raigo Pajula/AFP/Getty Images

Власти Эстонии согласовали очередной пакет военной помощи Украине. Он включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные боеприпасы, пояснило министерство обороны Эстонии в субботу, 16 ноября.

Пакет составлен из резервов эстонской армии с учетом потребностей Украины таким образом, чтобы обороноспособность Эстонии не пострадала, заявил глава Минобороны балтийской республики Ханно Певкур. Киев "по-прежнему нуждается в помощи Эстонии и свободного мира для своей защиты", отражая атаки российской армии почти тысячу дней, добавил он.

Пакет помощи не будет последним, подчеркнули в Таллинне. По официальным данным, объем военной поддержки Украины со стороны Эстонии превысил 500 миллионов евро или 1,4 процента валового внутреннего продукта балтийского государства.

Как Эстония помогает Украине

Ранее Таллинн безвозмездно передал Киеву, среди прочего, боеприпасы к переносным противотанковым ракетным комплексам Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты и сухпайки. После вторжения российской армии в Украину эстонская сторона организовала обучение более 1500 украинских военнослужащих как в Эстонии, так и за рубежом. Кроме того, в 2023 году под руководством Эстонии и Люксембурга была создана IT-коалиция с целью разработки безопасной IT-инфраструктуры для армии Украины.

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