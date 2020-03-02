 ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии | Новости из Германии о Европе | DW | 08.04.2021

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Европа

ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии

Рассмотрев жалобу группы родителей, чьи дети не были допущены в детсад из-за отсутствия прививок, ЕСПЧ пришел к выводу о правомерности такой политики правительства Чехии.

Ребенка прививают от кори

Обязательную вакцинацию детей в Чехии можно рассматривать как "необходимую в демократическом обществе". Такой вывод содержится в обнародованном в четверг, 8 апреля, решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску группы чешских родителей к государству. Сообщается, что решение было принято большинством голосов в 16 против 1.

В Чехии наличие у детей прививок от девяти болезней, в том числе дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита B, кори и краснухи, является обязательным для зачисления в детский сад. Именно эту норму хотели оспорить обратившиеся в ЕСПЧ родители, считая, что она нарушает статью Европейской конвенции о правах человека об уважении к частной жизни.

Принимая решение по этому иску, суд признал, что обязательная вакцинация как недобровольное нарушение целостности организма связана с правом на уважение частной жизни. Вместе с этим суд исходил из того, что политика правительства Чехии направлена на защиту здоровья и прав других людей, в том числе тех, кому прививки противопоказаны, из-за чего их здоровье зависит от стадного иммунитета.

Защита здоровья детей как цель вакцинации

Кроме того, ЕСПЧ отметил, что недопуск детей без прививок в детский сад, оспариваемый заявителями, является превентивной, а не карательной мерой. К тому же, это ограничение распространяется лишь на детсад, а не на начальную школу, указывается в сообщении суда.

"Следовательно, меры, на которые жалуются истцы, будучи оценены в контексте национальной системы, находятся в разумном соотношении с законными целями, которые преследует чешское государство (а именно: защитить (детей. - Ред.) от болезней, которые могут представлять серьезный риск для здоровья) посредством обязательной вакцинации", - резюмируется в документе.

При отсутствии у детей необходимых прививок родителей могут оштрафовать, однако физическое принуждение к вакцинации является в Чехии противозаконным.

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    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


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