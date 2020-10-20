 ЕСПЧ признал Турцию виновной в нарушении права на свободу высказываний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.10.2020

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Мир

ЕСПЧ признал Турцию виновной в нарушении права на свободу высказываний

Турция обвиняла двух академиков в подстрекательстве к ненависти после их доклада о проблемах защиты меньшинств. Турецкий суд снял обвинения, но расследование привело к самоцензуре ученых, решил ЕСПЧ.

Турецкие ученые Баскин Оран и Ибрагим Кабоглу

Баскин Оран и Ибрагим Кабоглу (фото из архива)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 20 октября, признал Турцию виновной в нарушении права двух ученых на свободу высказываний. Академикам Ибрагиму Кабоглу и Баскину Орану положены компенсации по 2 тысячи евро, постановил суд в Страсбурге.

Турецкое правосудие в 2005 году обвинило ученых в "подстрекательстве к ненависти" и "поношении государственных органов юстиции". Незадолго до этого они опубликовали доклад о проблемах защиты меньшинств, вызвавший в Турции ожесточенные споры.

Кабоглу и Оран обратились в Страсбург в 2007 году, а в 2008-м турецкий суд снял с них все обвинения. Однако расследование, занявшее 3 года, оказало на академиков "неизбежное" давление и привело их к самоцензуре, говорится в решении ЕСПЧ.

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