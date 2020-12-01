ЕСПЧ признал нарушение прав физика Данилова, осужденного в РФ за госизмену

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия нарушила права физика Валентина Данилова, который в 2004 году был осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном во вторник, 1 декабря. Россия должна выплатить Данилову 21 тысячу евро компенсации морального вреда.
Суд посчитал, что в отношении Данилова в России было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, право на вызов и допрос свидетелей (параграфы 1 и 3(d) статьи 6 Европейской конвенции по правам человека). ЕСПЧ установил также несоблюдение Россией статьи 38 конвенции из-за отказа предоставить в Страсбург материалы уголовного дела, посчитав необоснованной ссылку российской стороны на то, что эти материалы содержат государственную тайну.
Суд признал, что процесс по делу Данилова не был беспристрастным, поскольку четверо из 12 присяжных имели отношение к службам государственной безопасности, и возражения подсудимого по этому вопросу были отклонены российским судьей по формальным основаниям. Также ЕСПЧ посчитал нарушением отказ Данилову в перекрестном допросе десяти экспертов, подготовивших ключевые заключения по его делу и вызове 17 экспертов стороны защиты. "Основной вопрос - раскрыл ли заявитель государственную тайну - касался того, мог ли заявитель оспорить выводы экспертов относительно характера информации в деле, в чем, как уже было установлено судом, ему было отказано", - отмечается в решении ЕСПЧ.
Суд о госизмене в России
Валентин Данилов был задержан в 2001 году и обвинен в госизмене в пользу Китая, а также присвоении денежных средств Красноярского государственного технологического университета, в котором он занимал должность руководителя теплофизического центра. В 2003 году по итогам рассмотрения дела судом присяжных Данилов был оправдан по всем статьям обвинения.
В 2004 году Верховный суд России отменил оправдательный приговор Данилову и отправил дело на новое рассмотрение с новым составом присяжных. В итоге ему был вынесен обвинительный вердикт, на основании которого ученого приговорили к 14 годам колонии строгого режима. В 2005 году Верховный суд сократил срок лишения свободы Данилову до 13 лет. В 2012 году ученый был освобожден условно-досрочно.
Данилов обратился в ЕСПЧ 11 декабря 2004 года. Вину он не признал.
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Автор: Сергей Елкин