ЕСПЧ обязал Россию выплатить 33,8 тыс евро родным умершего солдата

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 33 800 евро родителям военнослужащего Максима Плохова, скончавшегося в сентябре 2005 года. Как отмечается в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ во вторник, 22 декабря, в отношении Плохова власти РФ нарушили статью 2 Конвенции о защите прав человека, гарантирующую гражданам право на жизнь.

Плохов был призван в армию в мае 2004 года. По утверждению его родителей, на тот момент у него не было выявлено каких-либо заболеваний. Во время военных учений в августе 2005 года Плохов начал жаловаться на боли в животе, но руководство не пустило его к врачу, решив, что он симулирует, говорится далее в решении ЕСПЧ. После окончания учений состояние Плохова ухудшилось, осмотревший его врач диагностировал хронический гастрит.

Плохова направили сдать анализ мочи, крови и диагностику желудка, но они так не были проведены. ЕСПЧ считает "неприемлемым" объяснение врачей, согласно которому это не было сделано, так как лаборант находился в отпуске. В сентябре Плохов вступил в перепалку с другим солдатом, который пытался заставить его встать с кровати, в то время как Плохов жаловался на недомогания и хотел спать. Сослуживец нанес Плохову несколько ударов, после чего тот был доставлен в Окружной госпиталь Ленинградского военного округа, где через 9 дней скончался.

По версии врачей, причиной смерти стала почечная недостаточность. ЕСПЧ считает, что к смерти привело то, что Плохову ранее, после его первых жалоб на недомогания, не была оказана необходимая медицинская помощь.

Смотрите также: