ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) отказал России в удовлетворении ходатайства о применении обеспечительных мер по межгосударственной жалобе в отношении Украины, однако сам иск зарегистрировал. Это сообщили в пятницу, 23 июля, в пресс-службе суда в Страсбурге.

Решение не задействовать обеспечительные меры объяснили тем, что ситуация "не связана с серьезным риском нанесения непоправимого ущерба основным правам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)".

Суд удовлетворяет такие просьбы со стороны заявителей "только в исключительных случаях", уточнили далее в ЕСПЧ.

РФ впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Киев

О том, что Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой в отношении Киева, стало известно 22 июля. Документы были поданы на основании 33-й статьи ЕКПЧ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии Москвы, власти Украины несут ответственность "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".

Россия также требовала незамедлительно обязать Украину перестать блокировать поступление пресной воды в Крым и прекратить ограничение прав языковых и национальных меньшинств.

Какие страны жаловались на Россию в ЕСПЧ

Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами людей, компаниями или неправительственными организациями, однако статья 33 предусматривает возможность обращения в суд со стороны государств. Там говорится, в частности, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и протоколов, допущенное другой страной.

С момента вступления в силу Европейской конвенции по правам человека в 1953 году - в ЕСПЧ было зарегистрировано чуть менее 30 межгосударственных жалоб. К настоящему моменту против России направлены четыре такие жалобы от Грузии и девять - от Украины, напоминало агентство "Интерфакс".

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