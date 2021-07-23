ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

Отказ ЕСПЧ от задействования обеспечительных мер по жалобе РФ связан с тем, что, по мнению суда, нет серьезного риска "нанесения непоправимого ущерба основным правам".
Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) отказал России в удовлетворении ходатайства о применении обеспечительных мер по межгосударственной жалобе в отношении Украины, однако сам иск зарегистрировал. Это сообщили в пятницу, 23 июля, в пресс-службе суда в Страсбурге.
Решение не задействовать обеспечительные меры объяснили тем, что ситуация "не связана с серьезным риском нанесения непоправимого ущерба основным правам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)".
Суд удовлетворяет такие просьбы со стороны заявителей "только в исключительных случаях", уточнили далее в ЕСПЧ.
О том, что Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой в отношении Киева, стало известно 22 июля. Документы были поданы на основании 33-й статьи ЕКПЧ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По версии Москвы, власти Украины несут ответственность "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".
Россия также требовала незамедлительно обязать Украину перестать блокировать поступление пресной воды в Крым и прекратить ограничение прав языковых и национальных меньшинств.
Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами людей, компаниями или неправительственными организациями, однако статья 33 предусматривает возможность обращения в суд со стороны государств. Там говорится, в частности, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и протоколов, допущенное другой страной.
С момента вступления в силу Европейской конвенции по правам человека в 1953 году - в ЕСПЧ было зарегистрировано чуть менее 30 межгосударственных жалоб. К настоящему моменту против России направлены четыре такие жалобы от Грузии и девять - от Украины, напоминало агентство "Интерфакс".
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