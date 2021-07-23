 ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 23.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине

Отказ ЕСПЧ от задействования обеспечительных мер по жалобе РФ связан с тем, что, по мнению суда, нет серьезного риска "нанесения непоправимого ущерба основным правам".

ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСЧП) отказал России в удовлетворении ходатайства о применении обеспечительных мер по межгосударственной жалобе в отношении Украины, однако сам иск зарегистрировал. Это сообщили в пятницу, 23 июля, в пресс-службе суда в Страсбурге.

Решение не задействовать обеспечительные меры объяснили тем, что ситуация "не связана с серьезным риском нанесения непоправимого ущерба основным правам, закрепленным в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)".

Суд удовлетворяет такие просьбы со стороны заявителей "только в исключительных случаях", уточнили далее в ЕСПЧ.

РФ впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ на Киев

О том, что Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой в отношении Киева, стало известно 22 июля. Документы были поданы на основании 33-й статьи ЕКПЧ, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. 

По версии Москвы, власти Украины несут ответственность "за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции".

Россия также требовала незамедлительно обязать Украину перестать блокировать поступление пресной воды в Крым и прекратить ограничение прав языковых и национальных меньшинств.

Какие страны жаловались на Россию в ЕСПЧ

Большинство жалоб в ЕСПЧ подаются отдельными лицами, группами людей, компаниями или неправительственными организациями, однако статья 33 предусматривает возможность обращения в суд со стороны государств. Там говорится, в частности, что любая сторона может передать в суд жалобу на любое предполагаемое нарушение положений Конвенции и протоколов, допущенное другой страной.

С момента вступления в силу Европейской конвенции по правам человека в 1953 году - в ЕСПЧ было зарегистрировано чуть менее 30 межгосударственных жалоб. К настоящему моменту против России направлены четыре такие жалобы от Грузии и девять - от Украины, напоминало агентство "Интерфакс".

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 21:29

Украина просит оружие у Берлина. В России атакуют критиков Кремля. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

В Совете Европы критикуют Россию за Навального, неуважение к ЕСПЧ и нарушения прав человека  

Зачем Кремль стягивает войска к украинским границам (05.04.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Новая конституция Беларуси: какая роль уготована Лукашенко?  

Сенсационная археологическая находка: будет ли переписана история Мюнхена?  

Гёльчтальбрюкке - самый большой в мире кирпичный мост (фото)  