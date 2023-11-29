ЕСПЧ: Отказ России зарегистрировать НКО Pussy Riot незаконен

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить участницам Pussy Riot по 7500 евро за отказ зарегистрировать их правозащитную НКО.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным отказ российских властей зарегистрировать некоммерческую организацию (НКО) "Зона права", которую основали участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ во вторник, 28 ноября.

Согласно этому решению, неоднократные отказы властей РФ в регистрации некоммерческого объединения по необоснованным причинам являются нарушением права граждан на свободу объединений, которое защищено Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Россией.

В связи с этим ЕСПЧ постановил РФ выплатить заявителям по иску - Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной, а также сотрудничавшему с организацией подполковнику ФСИН в отставке Владимиру Рубашному - по 7500 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда, а также оплатить судебные издержки в размере около 2000 евро.

Минюст отказался регистрировать "Зону права" по формальным причинам

О намерении основать правозащитную НКО Толоконникова и Алехина объявили в конце 2013 года, сразу после освобождения из колоний, где они отбывали сроки по приговору о "Панк-молебне" - исполнении в Храме Христа Спасителя песни с призывом к Богородице "прогнать Владимира Путина".

Целью НКО ставилась защита прав заключенных в российских тюрьмах, что и было отражено в его названии, указывали Толоконникова и Алехина. Вместе с "Зоной права" участницы Pussy Riot подали в министерство юстиции РФ заявление о регистрации СМИ "Медиазона". Ведомство выдало лицензию "Медиазоне", но отказало в регистрации НКО, сославшись на то, что наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности.

Основатели "Зоны права" попытались оспорить отказ Минюста в российском суде, но это не принесло желаемого результата. В 2015 году Алехина, Толоконникова и Рубашный обратились с соответствующим иском в ЕСПЧ.

При этом в 2021 году Минюст признал "Зону права" "иноагентом", но в июле 2023 года исключил ее из реестра, так как организация официально прекратила свою деятельность, писало агентство ТАСС.

РФ ранее отказалась исполнять решения ЕСПЧ

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ. Согласно нему, в России было закреплено "верховенство российского права над решениями ЕСПЧ", что, в частности, позволяло России не исполнять решения суда в Страсбурге, даже если те были вынесены на основе международных соглашений, ратифицированных РФ.

При этом Россия и до подписания закона Путиным задерживала исполнение решений ЕСПЧ - так, на начало июня 2022 года РФ задолжала около 74 млн евро компенсаций истцам по решениям суда в Страсбурге. В эту сумму не входили рекордные 1,9 млрд евро компенсации в пользу бывших акционеров нефтяного концерна ЮКОС.

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