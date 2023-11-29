ЕСПЧ: Отказ России зарегистрировать НКО Pussy Riot незаконен
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным отказ российских властей зарегистрировать некоммерческую организацию (НКО) "Зона права", которую основали участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЕСПЧ во вторник, 28 ноября.
Согласно этому решению, неоднократные отказы властей РФ в регистрации некоммерческого объединения по необоснованным причинам являются нарушением права граждан на свободу объединений, которое защищено Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Россией.
В связи с этим ЕСПЧ постановил РФ выплатить заявителям по иску - Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной, а также сотрудничавшему с организацией подполковнику ФСИН в отставке Владимиру Рубашному - по 7500 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда, а также оплатить судебные издержки в размере около 2000 евро.
Минюст отказался регистрировать "Зону права" по формальным причинам
О намерении основать правозащитную НКО Толоконникова и Алехина объявили в конце 2013 года, сразу после освобождения из колоний, где они отбывали сроки по приговору о "Панк-молебне" - исполнении в Храме Христа Спасителя песни с призывом к Богородице "прогнать Владимира Путина".
Целью НКО ставилась защита прав заключенных в российских тюрьмах, что и было отражено в его названии, указывали Толоконникова и Алехина. Вместе с "Зоной права" участницы Pussy Riot подали в министерство юстиции РФ заявление о регистрации СМИ "Медиазона". Ведомство выдало лицензию "Медиазоне", но отказало в регистрации НКО, сославшись на то, что наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности.
Основатели "Зоны права" попытались оспорить отказ Минюста в российском суде, но это не принесло желаемого результата. В 2015 году Алехина, Толоконникова и Рубашный обратились с соответствующим иском в ЕСПЧ.
При этом в 2021 году Минюст признал "Зону права" "иноагентом", но в июле 2023 года исключил ее из реестра, так как организация официально прекратила свою деятельность, писало агентство ТАСС.
РФ ранее отказалась исполнять решения ЕСПЧ
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ. Согласно нему, в России было закреплено "верховенство российского права над решениями ЕСПЧ", что, в частности, позволяло России не исполнять решения суда в Страсбурге, даже если те были вынесены на основе международных соглашений, ратифицированных РФ.
При этом Россия и до подписания закона Путиным задерживала исполнение решений ЕСПЧ - так, на начало июня 2022 года РФ задолжала около 74 млн евро компенсаций истцам по решениям суда в Страсбурге. В эту сумму не входили рекордные 1,9 млрд евро компенсации в пользу бывших акционеров нефтяного концерна ЮКОС.
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