ЕС выделит дополнительно 10 млн евро на поддержку пострадавших в Карабахе

Европейский Союз выделит дополнительно 10 миллионов евро в виде гуманитарной помощи для поддержки пострадавшим в нагорно-карабахском конфликте. "Гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему требует нашего внимания, поскольку распространение пандемии COVID-19 еще более усугубляет последствия конфликта", - заявил в понедельник, 17 мая, комиссар ЕС по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янез Ленарчич.
Он указал, что Евросоюз существенно расширяет поддержку, "чтобы помочь пострадавшим в результате конфликта людям удовлетворить основные потребности и вновь устроить свою жизнь". Среди прочего, речь идет о продуктах питания, средствах гигиены, предметах домашнего обихода и медицинском обслуживании. Кроме того, гуманитарная помощь будет включать психосоциальную поддержку пострадавших.
В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам европейской политики добрососедства Оливер Вархеи отметил, что помощь со стороны Брюсселя на этом не закончится. Евросоюз, в частности, продолжит принимать усилия с целью долгосрочного социоэкономического восстановления и устройчивости региона. Тем самым с начала боевых действий в Нагорном Карабахе помощь ЕС в общей сложности превысит 17 миллионов евро, указывается далее в заявлении Еврокомиссии.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия, они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России. Армянские власти заявляют о почти трех тысячах погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
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Давний конфликт
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Начало военных действий в Карабахе
10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Война и беженцы
В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Международные посредники в урегулировании конфликта
После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Территория спора
Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Напоминание о войне
В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Нагорный Карабах - замороженный конфликт?
Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Эскалация карабахского конфликта
В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года
Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Новые бои за Карабах
27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Роль и позиция России по Карабаху
Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.
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Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа
Турция - все более влиятельный игрок в регионе
Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.
Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев