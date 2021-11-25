 ЕС введет более жесткие правила для интернет-гигантов | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2021

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Европа

ЕС введет более жесткие правила для интернет-гигантов

Страны ЕС договорились о единой позиции, позволяющей лучше контролировать деятельность Amazon, Apple, Alphabet и Facebook и повысить их ответственность - в частности, в сфере рекламы.

Логотипы Amazon, Apple, Facebook и Google

Евросоюз намерен ввести новые, более жесткие правила деятельности для крупных американских технологических компаний. В четверг, 25 ноября, входящие в состав ЕС государства договорились о единой позиции с целью иметь возможность лучше контролировать деятельность интернет-гигантов и установить для них больше правил.

Речь идет о принятии двух законов - закона о цифровых услугах (DMA) и закона о цифровых рынках (DSA). Их детали еще предстоит проработать, поэтому новые правила для Amazon, Apple, Alphabet и Facebook вступят в силу не раньше 2023 года. После чего компаниям будут грозить большие штрафы за нарушение законов - в случае DMA они могут доходить до десяти процентов от годового оборота.

Новые нормативные акты заменят директиву об электронной коммерции, принятую более 20 лет назад. Как заявила и.о. министра юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), правовая база будет адаптирована к новым реалиям цифровой эпохи. Так, закон о цифровых рынках призван ужесточить правила для поставщиков - так называемых "привратников", занимающих особенно сильную позицию на рынке, и установить для них регламент обращения с данными клиентов и доступа к платформам.

В соответствии с новыми реалиями цифровой эпохи

Как заявили в объединении предприятий цифровой экономики Bitkom, "закон о цифровых рынках задает важные новые импульсы для честной конкуренции в ЕС". При этом представители Bitkom указали, что в новых правилах недостаточно учитывается их долгосрочное влияние на европейские платформы, стартапы и вопросы кибербезопасности. А глава Центрального объединения немецких ремесленников (ZDH) Хольгер Шваннеке (Holger Schwannecke) посетовал по поводу слишком узкой сферы применения DMA. По его словам, новые правила будут распространяться лишь на немногие европейские платформы.

А закон о цифровых услугах призван усилить ответственность онлайн-платформ в борьбе с незаконным контентом. Это позволит улучшить защиту прав потребителей, отметили в Bitkom. Кроме того, как указала Ламбрехт, впредь будут запрещены манипулятивные методы, направленные на подталкивание потребителей к решению о покупке товара или услуги. Платформам придется уделять больше внимания жалобам пользователей, внимательнее реагировать на их обращения и предоставлять больше информации в рекламных объявлениях. Невыполнение этих требований чревато штрафами в размере до шести процентов от годового оборота.

Между тем, базирующаяся в Берлине некоммерческая организация HateAid, предоставляющая консультации и поддержку потсрадавшим от проявления ненависти в интернете, выявила в новом законе немало слабых мест. С одной стороны, он предоставляет "исторический шанс" для обеспечения возможностей более эффективной борьбы с угрозами, оскорблениями и другими формами цифрового насилия, указали в HateAid. Однако представители организации отметили отсутствие простого доступа к правосудию и удобной коммуникации с платформами.

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    Автор: Элла Володина


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