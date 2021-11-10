Европейский суд отклонил иск Google по штрафу в 2,4 млрд евро

Европейский суд общей юрисдикции оставил в силе штраф в размере 2,42 млрд евро, вынесенный Еврокомиссией информационному концерну Google в 2017 году за нарушение правил антимонопольного законодательства ЕС. Об этом сообщаетсяна сайте суда в среду, 10 ноября.

Суд согласился с выводами Еврокомиссии о том, что "Google злоупотреблял своим доминированием на рынке в качестве поисковой системы, предоставляя незаконное преимущество другому продукту Google - сервису для сравнения цен". В данном случае речь идет идет о сайте и программном обеспечении Google shopping, которые были созданы для поиска продукции в различных онлайн-магазинах и сопоставления их стоимости. Как указали в Еврокомиссии, Google незаконно продвигал свой сервис электронной коммерции в поисковых результатах и занижал поисковый рейтинг аналогичных программ конкурентов. В корпорации назвали решение Брюсселя "юридически, фактически и экономически" неверными.

Первое судебное решение в серии споров между ЕС и Google

Это первое судебное решение в серии юридических споров между Еврокомиссией и американским IT-гигантом. С 2017 года власти Брюсселя наложили на Google несколько штрафов, некоторые из которых являются историческими. На данный момент сумма трех штрафов ЕС за нарушение Google антимонопольного законодательства составляет более восьми миллиардов евро.

В частности, штраф за соглашение с руководством операционной системы Android, по которому Google автоматически стал единственной поисковой системой для смартфонов с данным программным обеспечением, наложенный на концерн в 2018 году составил рекордные 4,34 млрд евро. Через несколько месяцев к ним добавился еще один штраф на 1,49 млрд евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. В Брюсселе решили, что Google незаконно препятствовал другим поставщикам в размещении рекламы в поисковых системах сервиса AdSense for Search.

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