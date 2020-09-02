ЕС грозит санкциями виновным в отравлении Навального

Брюссель призвал Москву провести прозрачное расследование отравления Навального и привлечь виновных к законной ответственности.
Европейский Союз призывает к совместному международному реагированию на отравление оппозиционного политика Алексея Навального и оставляет за собой право принять соответствующие меры, в том числе ввести санкции. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, опубликованном в четверг, 3 сентября.
"Европейский Союз осуждает самым резким образом покушение на убийство Алексея Навального, отравленного боевым химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", сходным с тем, что был использован при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в документе.
Далее глава европейской дипломатии Боррель подчеркивает, что "использование химического оружия абсолютно недопустимо, ни при каких обстоятельствах, и является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области защиты прав человека".
Европейский Союз призвал правительство России сделать "все возможное для расследования этого преступления со всей прозрачностью" и привлечь виновных к ответственности по закону. "Безнаказанность нельзя терпеть, и ее не будут терпеть", - заявил Боррель, призвав Россию к полноценному сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) ради обеспечения независимого международного расследования.
По словам Борреля, Европейский Союз продолжит пристально следить за развитием ситуации и обдумывать ее возможные последствия.
2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера - провела токсикологический анализ проб, взятых у политика, и выявила следы химического вещества группы "Новичок". Эти выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступившая позже на пресс-конференции, подтвердила эту информацию, назвав отравление Алексея Навального"попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России". "Навального хотели заставить замолчать", - сказала глава правительства ФРГ.
Реагируя на это заявление властей Германии, в МИД РФ 2 сентября отметили, что в нем отсутствует "какая-либо фактура". Кроме этого, в Москве продолжают подчеркивать, что российские специалисты не обнаружили в организме Навального никаких ядовитых веществ.
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