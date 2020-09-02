 ЕС грозит санкциями виновным в отравлении Навального | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2020

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Россия

ЕС грозит санкциями виновным в отравлении Навального

Брюссель призвал Москву провести прозрачное расследование отравления Навального и привлечь виновных к законной ответственности.

Надпись Шарите на фасаде клиники

Европейский Союз призывает к совместному международному реагированию на отравление оппозиционного политика Алексея Навального и оставляет за собой право принять соответствующие меры, в том числе ввести санкции. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, опубликованном в четверг, 3 сентября.

"Европейский Союз осуждает самым резким образом покушение на убийство Алексея Навального, отравленного боевым химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", сходным с тем, что был использован при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в документе.

Сотрудничество с ОЗХО в деле об отравлении Навального

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель

Далее глава европейской дипломатии Боррель подчеркивает, что "использование химического оружия абсолютно недопустимо, ни при каких обстоятельствах, и является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области защиты прав человека".

Европейский Союз призвал правительство России сделать "все возможное для расследования этого преступления со всей прозрачностью" и привлечь виновных к ответственности по закону. "Безнаказанность нельзя терпеть, и ее не будут терпеть", - заявил Боррель, призвав Россию к полноценному сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) ради обеспечения независимого международного расследования.

По словам Борреля, Европейский Союз продолжит пристально следить за развитием ситуации и обдумывать ее возможные последствия.

Следы "Новичка" в организме Навального

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера - провела токсикологический анализ проб, взятых у политика, и выявила следы химического вещества группы "Новичок".  Эти выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступившая позже на пресс-конференции, подтвердила эту информацию, назвав отравление Алексея Навального"попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России". "Навального хотели заставить замолчать", - сказала глава правительства ФРГ.

Реагируя на это заявление властей Германии, в МИД РФ 2 сентября отметили, что в нем отсутствует "какая-либо фактура". Кроме этого, в Москве продолжают подчеркивать, что российские специалисты не обнаружили в организме Навального никаких ядовитых веществ.

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    Автор: Марина Барановская


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