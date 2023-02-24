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Флаги ЕС Фото: Yves Herman/REUTERS
КонфликтыЕвропа

ЕС согласовал наполнение десятого пакета санкций против РФ

Екатерина Венкина
26 мин. назад

По словам постпреда Польши в ЕС, достигнуто соглашение в отношении физ- и юрлиц, ответственных за незаконную депортацию украинских детей, а также по ряду других пунктов.

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ЕС согласовал основное наполнение десятого санкционного пакета в отношении России за ее агрессию против Украины. Об этом на пресс-брифинге в пятницу, 24 февраля, сообщил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось.

Постпреды достигли соглашения о санкциях в отношении физических и юридических лиц, ответственных за незаконную депортацию украинских детей. Получены политические договоренности по вопросу об импорте алмазов из РФ - решение согласовано в координации с партнерами по G7. Страны определились также "с дальнейшими шагами в отношении ядерного сектора" РФ, отметил Садось.

Польша представила компромиссное предложение по импорту синтетического каучука из России

Кроме того, в ночь на 24 февраля Польша представила компромиссное предложение по импорту синтетического каучука из России. Оно предполагает соответствующие переходные периоды и механизм ежемесячного снижения лимита. "Мы ждем окончательной позиции двух государств - членов, которые хотят продолжить импорт этой продукции из России. Надеемся на их положительную реакцию", - указал постпред. Он не обозначил, о каких конкретно странах идет речь.

"Все остальные ключевые пункты 10-го пакета санкций, похоже, согласованы", - резюмировал Анджей Садось.

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Как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 февраля, под новые ограничительные меры должны были попасть российские политики, военные и пропагандисты. Кроме того, ожидалось введение новых эмбарго, в результате которых Россия недосчитается еще 10 млрд евро в бюджете, обещала фон дер Ляйен.

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