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ПолитикаЕвропа

ЕС рекомендовал гражданам обзавестись запасами на трое суток

Сергей Ромашенко
30 октября 2024 г.

Все жители ЕС должны обеспечить себя запасами самого необходимого на 72 часа, рекомендовала Еврокомиссия. Рекомендация содержится в докладе об усилении гражданского и военного обеспечения.

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В немецком супермаркете
В немецком супермаркетеФото: picture-alliance/dpa/A. Weigel

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала жителям стран ЕС обзавестись запасами самого необходимого на трое суток на случай кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии. Такая рекомендация содержится в представленном в среду, 30 октября, докладе регулятора об усилении гражданского и военного обеспечения.

Авторы доклада рекомендуют разработать инструкции для граждан по обеспечению себя предметами первой необходимости, а также на случай химических, биологических или ядерных инцидентов. Один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города, отметила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Антидиверсионная сеть

Еврокомиссия также рекомендовала учредить европейский день подготовки к кризисным ситуациям для разъяснения населению необходимости принимаемых мер. Авторы доклада пришли к вводу о недостаточной готовности ЕС к гибридным атакам со стороны России и попыткам дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

Эксперты считают необходимым создание специальной антидиверсионной сети, которая в числе прочего обеспечит более эффективное взаимодействие между национальными спецслужбами и разведцентром ЕС. По мнению авторов доклада, для борьбы с терроризмом, шпионажем и диверсиями нужно создать правовые рамки, обеспечивающие доступ к зашифрованным данным.

В докладе также содержится рекомендация создать единый европейский рынок оборонной продукции. Это, по мнению авторов, позволит устранить барьеры при закупках оружия и военной техники.

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